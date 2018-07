TV-Tipps für Samstag, 28. Juli

Der Balkan Express, Der große Gatsby, Der Knochenmann, Philomena – Eine Frau sucht ihren Sohn, Gottes Werk und Teufels Beitrag – Mit Radiotipps

13.10 REISE

Der Balkan Express Eine bildgewaltige Reise durch fünf Balkanländer voller Naturschönheiten. Mazedonien, Kroatien, Slowenien, Montenegro und Serbien werden jeweils 45 liebevolle Minuten gewidmet. Bis 16.50, Arte

15.25 BACKSHOW

Kids Baking Championship Im Halbfinale erwartet die jungen Backtalente eine anspruchsvolle Aufgabe: Aus Puff reiswaffeln sollen sie eine "Sandburg" bauen und sie dann mit zwölf Gebäckvariationen befüllen. Bis 16.20, Sixx

16.55 KINDER

Dein großer Tag: Feuerwehr Moderatorin Muschda Sherzada überrascht Kinder. Die Auserwählten dürfen dann ein Abenteuer bestehen. Diesmal wird Florian in die Rolle eines Brandbekämpfers hineinschlüpfen. Bis 17.20, Kika

19.35 UNTERWEGS

Groß & Kleinanzeigen David Groß stöbert für Servus TV in kuriosen Kleinanzeigen und macht sich im blauen Kastenwagen auf die Suche nach den Menschen, die sie aufge geben haben. Heute in Marchtrenk, wo sich eine blonde Dame als Helene-Fischer-Double buchen lässt. Inklusive Atemlos. Bis 20.10, Servus TV

20.15 SHOWDOWN

Der große Gatsby (The Great Gatsby, AUS/USA 2013, Baz Luhrmann) Die Neuverfilmung des F.-Scott-Fitzgerald-Klassikers lässt Broker Nick Carraway (Tobey Maguire) in die Welt des Emporkömmlings Leo nardo DiCaprio als Jay Gatsby eintauchen. Doch inmitten all der rauschenden Feste ist Jay ein einsamer Mann, der seine große Liebe Daisy (Carey Mulligan) zurückerobern will. Baz Luhrman (The Get Down) lässt es wie üblich knallen. Bis 22.40, Servus TV

kinocheck

21.55 KRIMIKOMÖDIE

Der Knochenmann (Ö 2009, Wolfgang Murnberger) In der Fortsetzung der Buchverfilmung Komm, süßer Tod reist Brenner (Josef Hader) in die Steiermark, um Leasingschulden einzutreiben. Er verlängert seinen Aufenthalt unter anderem, weil er sich mit Birgit (Birgit Minichmayr) gut versteht. Bis 23.55, ORF1

22.50 WISSENSCHAFT

Das Rätsel der dunklen Materie Ein Großteil des Weltalls soll wissenschaftlichen Forschungen nach aus bisher unbekannter "Dunkler Materie" bestehen. Ein herausragendes welt weites Forschungsprojekt will offene Fragen zum Thema beantworten. Bis 23.50, Arte

23.10 DRAMA

Philomena – Eine Frau sucht ihren Sohn (Philomena, GB/USA 2013, Stephen Frears) Wahre Geschichte der 85-jährigen Philomena (Judi Dench), die im erzkatholischen Irland der 1950er -Jahre ein Baby bekommt. Jahrzehnte später macht sie sich mit dem Journalisten Martin Sixsmith (Steve Coogan) auf die Suche nach ihrem Sohn. Bis 0.45, SRF1

kinocheck

23.40 TALK

Inas Nacht Im Hamburger Schell fischposten geht es heute wieder hoch her. Ina Müller begrüßt illustre Gäste: Metallerkönigin Doro Pesch ebenso wie Schauspielerin Bettina Zimmermann, Youtuber Fynn Kliemann und Sänger Axel Bosse. Bis 0.40, ARD

0.40 MELODRAM

Gottes Werk und Teufels Beitrag

(The Cider House Rules, USA 1999) Die Geschichte des Waisenjungen Homer Wells (Tobey Maguire), der in der Obhut des Arztes Wilbur Larch (Michael Caine) aufwächst – nach John Irving. Erwachsenwerden, sexuelle Emanzipation und Doppelmoral. Bis 2.35, ARD