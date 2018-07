Sommer, Sonne, Serienglück

tv guide

"The Good Fight"

Alicia Florrick verschwand nach der Watsche, die sie von Diane Lockhart kassiert hat, vom Bildschirm. Diane macht einfach weiter. Die Watsche ist das Ende der großartigen CBS-Serie Good Wife, das Weitermachen der Beginn des Ablegers The Good Fight bei Sky. Auch wenn es ein wenig holprig startet und die Emanzipation von der Mutterserie auf sich warten ließ, hat The Good Fight – mittlerweile in Staffel 2 – seinen eigenen Ton gefunden: ein bisschen lustiger als The Good Wife, ein bisschen weniger Liebesdrama und dafür wieder ein bisschen mehr Anwaltsserie.

Was es noch ist: Selbsthilfe-TV für all die verunsicherten Demokraten in den USA, die mit der Ära Trump nicht besonders gut umzugehen wissen. Zu Beginn jeder Folge werden die Tage seit der Amtseinführung Donald Trumps eingeblendet, die glühende Demokratin Diane versteht die Welt nicht mehr, verzweifelt regelmäßig beim Lesen der Nachrichten und versucht die Realitätsflucht schon mal mit Drogen. (roda)