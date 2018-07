Prozess um Einweisung aus der Anstalt in die Anstalt

Ein 65-jähriger "Väterrechtler" kämpft seit Jahren mit der Justiz. Er ist bereits in einer Anstalt – und hat von dort weiter gedroht

Wien – Herwig B. ist zweifelsohne intelligent. Vielleicht sogar hochintelligent, wie der 65-Jährige von sich behauptet. Seine Schlussfolgerung, die er dem Schöffensenat unter Vorsitz von Christoph Bauer darlegt, dass der hohe IQ-Wert vielleicht manche störe, ist aus Sicht der Staatsanwaltschaft aber falsch. Sie vermutet eher, dass es zahlreiche Personen aus Justiz und Politik stört, von B. schriftlich mit dem "Abschlachten" bedroht oder als "Nazischwein" tituliert zu werden.

Die Anklagebehörde will B. in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher einweisen. Das Ungewöhnliche: Dort ist der Betroffene bereits, auch die Drohbriefe hat er teils aus diesen Anstalten wie Mittersteig in Wien oder Göllersdorf in Niederösterreich versandt. Adressaten unter anderem: der Bundespräsident, Minister, Richter, Staatsanwälte und Sachverständige.

Sorgerechtsstreit als Auslöser



Begonnen hat B. seine Auseinandersetzung mit der Justiz im Zuge eines Sorgerechtsstreits im Jahr 2001. In weiterer Folge wurde er "Väterrechtler", im September 2010 vom Landesgericht Linz unter anderem wegen gefährlicher Drohung und Stalking zu vier Jahren Haft verurteilt und in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. 2016 verlängerte das Landesgericht Krems die Einweisung, die Folge waren 40 Schreiben.

Für den Vorsitzenden ist die Verhandlung nicht ganz einfach. Sie beginnt mit zwei Anträgen: B. moniert, zu wenig Vorbereitungszeit gehabt zu haben, da ihm in Göllersdorf sein Laptop und Amtsbriefe von der Anstaltsleitung "geraubt" worden seien.

"Auf dem Laptop sind meine ganzen Entlastungsbeweise. In einer semantischen Datenbank!", erklärt der Betroffene dazu. "In meinem Akt findet sich ein Schreiben, dass Sie Einsicht in das Gerät nehmen hätten können und Dokumente ausdrucken. Das wollten Sie aber nicht", wirft Bauer ein. "Das wären 7000 Seiten gewesen! Ich habe seit zweieinhalb Jahren jeden Tag sechs bis acht Stunden daran gearbeitet!", entgegnet der Betroffene, der immer wieder Aktenzahlen aus dem Gedächtnis zitiert.

Anträge gegen Vorsitzenden und Gutachter



Außerdem solle der Vorsitzende wegen Befangenheit abgelehnt werden. Der habe schließlich selbst im Frühjahr, als er den Akt bekommen hatte, seinen Vorgesetzten gemeldet, dass er mit einigen der Bedrohten beruflich zu tun habe und sie auch persönlich kenne. Das Oberlandesgericht Wien und die Vizepräsidentin des Landesgerichts konnten aber keine Befangenheit erkennen, Bauer selbst fühlt sich ebenfalls nicht befangen.

"Ich hätte da gerne einen Senatsentscheid!", urgiert B. und hört als Bauers Antwort: "Das ist relativ egal, was Sie gerne hätten, es ist in der Strafprozessordnung festgelegt, dass der Senat entscheidet." Der Vorsitzende und die beiden Schöffinnen ziehen sich also kurz zur Beratung zurück und geben anschließend bekannt, dass die Anträge abgelehnt werden.

Bauers Begründung: Auf den Laptop hätte B. Zugriff gehabt, er habe ihn nur nicht genutzt. Und im Zuge seiner zahlreichen Auseinandersetzungen mit der Justiz habe B. "schon jeden Beteiligten angeschrieben, sodass wir, überspitzt dargestellt, in Österreich schon durch sind und keiner mehr verhandeln könnte".

Querulant oder Gefährder?



Im Kern geht es um die Frage, ob B. ein mühsamer Querulant ist oder aber tatsächlich eine Gefahr für seine Umwelt. Der Betroffene selbst ist überzeugt, ein Opfer zu sein. "Zehn Psychiater in Göllersdorf sagen, ich bin nicht krank", behauptet er. Der psychiatrische Sachverständige Dietmar Jünger, gegen den B. ebenfalls einen – abgelehnten – Ablehnungsantrag einbringt, sieht das anders. Erstens würde B. in Göllersdorf an gar keiner Behandlung teilnehmen. Und außerdem bezögen sich seine wahnhaften Vorstellungen nur auf Verfolgung durch die Justiz – in anderen Lebensbereichen könne er völlig unauffällig sein.

Jünger gesteht dem Betroffenen auch zu, dass er im Vergleich zu früheren Gerichtsauftritten ruhiger geworden sei. Dennoch hält er ihn nach wie vor für zurechnungsunfähig und gefährlich – wäre er in Freiheit, könnte es tatsächlich zu körperlichen Attacken kommen. Dem Schöffensenat sagt B. dagegen, er habe keine andere Möglichkeit gesehen, auf Fehler der Justiz hinzuweisen.

Am Ende beantragt seine Verteidigerin die Verlesung des gesamten neunbändigen Akts, Bauer vertagt auf unbestimmte Zeit. (Michael Möseneder, 27.7.2018)