Perseiden liefern Sternschnuppenstrom

Der Vollmond steht am 26. im Wassermann

grafik: urania star/standard

Die Lichten Tage verkürzen sich nun rascher, von 15 Stunden 1 Minute am 1. auf 13 Stunden 28 Minuten am 31. Die Sonne erreicht als Wandelgestirn im Tierkreis am 23. um 06.09 h den Anfang des Zeichens Jungfrau. Im Freiluftplanetarium Sterngarten Georgenberg bei der Wotrubakirche zieht an diesem Tag die helle Mitte des von der Lochscheibe am Nordpfeiler geworfenen Schattens über die Querspange am Nordweg mit der Aufschrift 23 AUG und dem Jungfrau-Symbol.

Der Mond zeigt sich zur Mitternacht des 1. auf den 2. deutlich mehr als halb erleuchtet und steht am 4. im Letzten Viertel im Walfisch. Die zarte Altlichtsichel steht am 10. tief in der Morgendämmerung im Ostnordosten, am 11. gibt es Neumond mit einer bei uns leider unsichtbaren partiellen Sonnenfinsternis. Der Mond erscheint am 12. wieder als feine Neulichtsichel nahe Westen. Am 14. steht er bei der Venus und am 17. bei Jupiter. Das Erste Viertel fällt auf den 18. in der Waage. Am 20. und 21. finden wir den Mond nahe Saturn und in Erdferne im Schützen am 23. bei Mars. Vollmond haben wir am 26. im Wassermann.

Merkur erscheint am 21. tief in der ostnordöstlichen Morgendämmerung und wechselt vom Krebs in den Löwen. Venus steht abends niedrig im Westen und zieht vom Löwen in die Jungfrau. Mars finden wir strahlend am Abendhimmel zwischen Südosten und Südsüdosten, er wechselt vom Steinbock in den Schützen. Jupiter steht im Südwesten in der Waage und Saturn bereichert nahe Südsüdwesten den Schützen.

Sternbilder: Unsere Karte gilt für den 1. August um 22.13 h und für den 31. um 20.15 h.

Sternschnuppenstrom: Die Perseiden scheinen bis 24. aus dem Schwertarm des Perseus auszustrahlen. Ihre parallelen Raumbahnen zeigen wie z. B. Eisenbahnschienen perspektivisch einen Fluchtpunkt: die Astronomen sprechen vom Radianten. Am 12. um 20.35 h erreichen sie ihr Maximum mit etwa 110 Sternschnuppen pro Stunde.

Zur Beobachtung muss die Umgebung möglichst dunkel und der Himmel klar sein. Heuer stört in den Stunden vor Beginn der Morgendämmerung auch kein Mondlicht. Besonders eignet sich das Freiluftplanetarium bei der Wotruba-Kirche in Wien 23 mit seiner Plattform und seinen Sitzstufen. Bei Schönwetter gibt es dort auch von 20 h bis 2 h eine "Perseidenführung".

Weitere Informationen: (01) 889 35 41 oder beim Astronomischen Büro. (Hermann Mucke, 30. 7. 2018)