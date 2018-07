Deutsche Hawesko Holding übernimmt Wiener Wein & Co

Mitte Juni hatte der Hamburger Weinhändler Hawesko bereits Gespräche über eine mehrheitliche Übernahme aufgenommen

Wien – Der heimische Weinhändler Wein & Co. ist ab sofort mehrheitlich in deutscher Hand. Der 70-jährige Gründer und Eigentümer von Wein & Co, Heinz Kammerer, kommentierte erste Gerüchte – diese gab es bereits zum Jahreswechsel – zur Übernahme vor wenigen Wochen noch als "Sommerloch".

Haweseko – der Name geht auf die frühere Bezeichnung Hanseatisches Wein & Sekt Kontor zurück – ist mit einem Jahresumsatz von rund 500 Mio. Euro fast zehnmal so groß wie Wein & Co. Das österreichische Unternehmen betreibt 20 Filialen und beschäftigt rund 280 Mitarbeiter.

Mehr Infos in Kürze. (red, 27.7.2018)