Irans Ghods-Armee droht den USA

General Ghasem Soleimani: "Wir bestimmen wann der Krieg zu Ende ist" – Huthi-Rebellen beschießen Tanker im Roten meer

Der von US-Präsident Donald Trump mit einem wutentbrannten Tweet angefachte Streit zwischen den USA und dem Iran droht zu eskalieren. "Sie können mit dem Krieg anfangen, aber wir bestimmen wann der Krieg zu Ende ist", erklärte Ghasem Soleimani, Oberbefehlshaber der Eliteeinheit "Qods-Brigaden". Und direkt an Donald Trump gerichtet sagte er "Sie sind ein Kabarettist und Spieler, seien Sie vorsichtig mit dem, was sie sagen, wir sind an Orten präsent, die Sie nicht für möglich halten."

Gleichzeitig berief sich die konservative Zeitung Keyhan am Donnerstag auf eine islamische Gruppierung die mit der islamischen Republik sympathisiert und schreibt "die Raketen sind unterwegs, räumen Sie die Hauptstadt in Saudi-Arabien und Dubai". Gemeint sind wohl die Huthi-Rebellen im Jemen. Unmittelbar danach berichteten iranische Medien, dass zwei Öltanker im roten Meer mit Raketen beschossen wurden.

Während der verbale Schlagabtausch zwischen dem Iran und den USA jeden Tag an Intensität zunimmt, wächst in dem Golfstaat die Sorge wegen der wirtschaftlichen Engpässe. Die unabhängigen Medien und vor allem die Reformer raten im Krieg der Worte zu Besonnenheit.

Regierung duldet Proteste

Die iranische Währung Rial verliert fast täglich an Wert und trotz aller Ankündigungen der Regierung, dass kein Grund zu Sorge besteht, ist keine Beruhigung in Sicht. Demonstrationen der Rentner, Lehrer und Fabrikarbeiter gehören inzwischen zum Alltag und im Gegensatz zu früher, werden diese Proteste geduldet.

Um die wirtschaftliche Situation in den Griff zu bekommen und die Gemüter zu beruhigen, wurde der Präsident der Zentralbank gewechselt und wie die Medien in Iran berichten, sollen noch andere Personen folgen.

Zum ersten Mal seit Amtsantritt Präsident Hassan Rohani haben die konservativen Gruppen die Angriffe auf ihn eingestellt und nachdem ihn auch der religiöser Führer Ayatollah Ali Khamenei unterstützte, vermeiden auch die konservativen Zeitungen, den Präsidenten direkt an zu greifen. (Amir Loghmany aus Teheran, 27.7.2018)