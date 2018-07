Verletzt: Salzburg länger ohne Gulbrandsen, Ulmer verlängert

Stürmer fällt mehrere Wochen lang aus, Außenverteidiger unterschreibt vorzeitig bis 2020

Salzburg – Fredrik Gulbrandsen wird Red Bull Salzburg verletzungsbedingt länger nicht zur Verfügung stehen. Wie der Meister am Donnerstag via Twitter mitteilte, zog sich der 25-jährige Norweger im Testspiel gegen Rizepor am Mittwoch eine schwere Muskelverletzung im Oberschenkel zu und fällt mehrere Wochen aus.

"Musterprofi" Ulmer

Seinen Vertrag vorzeitig verlängert hat indessen Andreas Ulmer. Bis zum Ende der Saison 2018/19 wäre der Vertrag des neuen Kapitäns noch gelaufen, nun unterschrieb der 32-Jährige, bereits seit 2009 Salzburger, einen neuen Vertrag bis 2020.

"Er ist ein absoluter Musterprofi, und wir sind stolz, dass er dem FC Red Bull Salzburg weiterhin die Treue hält. Mit seiner Einstellung und seiner Konstanz ist er nicht nur für die vielen jungen Spieler bei uns Vorbild", wird Sportchef Christoph Freund zitiert.

Bis dato hat der Außenverteidiger 360 Pflichtspiele (18 Tore, 61 Assists) für RB absolviert, acht Meister- und fünf Cuptitel gewonnen. Sein Hunger nach weiteren Erfolgen sei jedoch noch nicht gestillt, so Ulmer. Er freue sich, "weiter an unseren großen Zielen arbeiten." (red, 27.7. 2018)