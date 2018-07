Persiflage: Mit dem Katapult schneller auf Sylt

Weil die Zugverbindung nach Sylt so schlecht ist, machen Touristiker einen nicht ernst gemeinten Vorschlag: Wir schicken Urlauber per Katapult auf die Insel.

Die Sylter sind sauer auf die Deutsche Bahn. Die Zugverbindung auf die Friesische Insel gehört zu den schlechtesten Deutschlands. Nur 40 Prozent der Züge vom Festland waren im vergangenen Mai pünktlich, in den letzten beiden Monaten sind sogar rund 150 Züge überhaupt ausgefallen. Von den Störungen sind auch Autofahrer betroffen, weil alle Fahrzeuge nur per "Sylt Shuttle", also per Autoreisezug, auf die Insel gelangen. Auch der Unmut unter den Urlaubern wird immer größer.

sylt marketing

Nun haben die Tourismus-Verantwortlichen der Insel mit einer publikumswirksamen Kampagne reagiert. Sie ließen von ein Hamburger Werbeagentur ein Video produzieren, in dem die neue "Regional-Airline" Catapult Air vorgestellt wird. Reisende sollen in Zukunft schneller per "Luftbrücke" auf die Insel gelangen – soll heißen, sie werden mit einem Katapult hinübergeschossen. In nur drei Tagen haben bereits knapp 140.000 User das Video auf Youtube angesehen.

Unabhängig von der Marketingaktion, die sich als Hilfeschrei verstanden wissen will, wurde auch eine ernst zu nehmende Petition lanciert, die den zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke fordert. (red, 27.7.2018)