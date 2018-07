Polizei konfisziert Rechner: Berüchtigter Denuvo-Cracker gibt auf

Ein bekannter Hacker, der sich auf den DRM des österreichischen Unternehmens Denuvo fokussiert hatte, kündigt seinen Rückzug an

Der Hacker Voksi gilt als der erste, der den zuvor als unumgehbar geltenden Kopierschutz Denuvo 2016 knackte. Seitdem hat der Bulgare immer wieder auf seiner Website Revolt neue Cracks veröffentlicht, zuletzt war es das Spiel "Sonic Mania Plus". Doch nun hat der 21-jährige seinen Rückzug angekündigt. Der Grund: Das Mutterunternehmen des österreichischen DRM-Experten Denuvo hatte sich strafrechtlich beschwert. Aus diesem Grund hat die Polizei seine Wohnung durchsucht und seinen PC und Server konfisziert. Unerwartet seien die Geschehnisse für ihn nicht gekommen.

Hausdurchsuchung und Festnahme

Irdeto selbst erklärt in einer Presseaussendung, entgegen von Voksis eigenen Aussagen, dass der 21-jährige verhaftet wurde. "Nach einer ersten Untersuchtung der Hacks von Denuvos Anti-Tamper Software wurden die Ergebnisse an die Bulgarische Einheit für Cyberverbrechen weitergeleitet. Das führte zu einer Hausdurchsuchung in Dimitrovgrad in Bulgarien. Mehrere Computer und andere Gegenstände, die möglicherweise für die Piraterie mehrerer Titel genutzt wurden, wurden von der Polizei konfisziert", so das Unternehmen.

Suche nach Anwalt

Der Hacker erklärte zudem, dass er kurz darauf Denuvo kontaktiert und nach einer friedlichen Lösung suche. Die Antwort war jedoch, dass die Entscheidung in seinem Fall beim Staatsanwalt liege. Aus diesem Grund schreibt er: "Leider kann ich nicht mehr tun, was ich bisher getan habe. Ich habe es für euch gemacht und natürlich, weil überladene Software in unseren Videospielen nicht erlaubt sein sollte. Vielleicht kann jemand anderes meinen Kampf fortführen." Auch suche er nun nach einen Anwalt, der ihn, sofern gewünscht, persönlich kontaktieren könne. (red, 27.7.2018)