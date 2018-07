Wo die Mondfinsternis heute besonders gut zu sehen sein wird

Zwischen halb zehn und elf wird heute Nacht in Österreich eine Mondfinsternis zu beobachten sein – am besten außerhalb der Städte

Wien – Es wird in diesem Jahrhundert nicht die einzige Mondfinsternis sein, aber keine andere wird so lange dauern wie die heutige: Für eine Stunde und 43 Minuten wird der Mond am Freitagabend im Schatten der Erde verschwinden. Über Wien geht der partiell verfinsterte Mond um 20.45 Uhr auf, im Westen Österreichs etwa eine halbe Stunde später.

foto: apa/dpa/sven hoppe Die Mondfinsternis wird mit einem "Blutmond" beginnen, bevor der Mond ganz verdunkelt wird.

Außer in Europa ist die Finsternis auch über dem Indischen Ozean, in Australien, Malaysia, Asien – ohne den äußersten Nordosten –, über der Osthälfte des Atlantiks, in Südamerika (nicht im Westteil) und im an den Indischen Ozean grenzenden Küstengebiet der Antarktis zu sehen.

Bevor Sonne, Erde und Mond in einer exakten Linie stehen, werden die Mondphasen zu sehen sein: erst der Halbmond, dann die Sichel und zuletzt der verfinsterte rote Mond – von vielen deswegen Blutmond genannt.

Es ist aber nicht nur die Mondfinsternis, die diese Nacht zu einem astronomischen Spektakel macht. Denn auch einen Planetenreigen wird es zu beobachten geben. Da der Mond als Lichtquelle fehlt, treten andere Himmelskörper stärker in den Vordergrund. Venus, Jupiter, Saturn und Mars werden zu sehen sein – eine laut Astrophysikern äußerst seltene Kombination. Und: Auch die Milchstraße wird besser als sonst zu sehen sein.

Motto: Raus aus der Stadt

Bleibt die Frage, wo das Schauspiel besonders gut zu beobachten sein wird. Dabei gilt vor allem: raus aus der Stadt. Die Lichtverschmutzung ist hier zu hoch – vor allem in Wien. Laut einer Langzeitstudie, die die Sternwarte im Auftrag der Wiener Umweltschutzabteilung durchführte, hat die künstliche Aufhellung des Nachthimmels von 2011 bis 2017 jedes Jahr im Schnitt um sechs Prozent zugenommen. Statt 6.000 bis 7.000 Sterne wie am Stadtrand sieht man im Zentrum Wiens nur noch 250 bis 300, schätzen Experten.

Wer Freitagabend möglichst viel sehen will, muss die Lichtglocke der Stadt also verlassen. Ein freier Blick in Richtung Südosten und Süden und ein tiefer Horizont wären dabei laut Astronomen ideal. Sich auf einem Hügel zu positionieren wäre außerdem hilfreich. Teure Geräte sind nicht notwendig – die Mondfinsternis ist mit freiem Auge oder einem Feldstecher gut zu sehen.

Wer einen besonders guten Blick hat und dies auch fotografisch dokumentieren kann, ist dazu eingeladen, sein bestes Bild mit einer kurzen Beschreibung an userfotos@derStandard.at einzuschicken. Eine Auswahl wird veröffentlicht.