Computerflüsterer: Die besten Memes zum Sysadmin-Day

Am letzten Juli-Freitag werden jene Menschen geehrt, die unsere Rechner und Netzwerke am Laufen halten

Man kennt das als halbwegs computeraffine Person. Anrufe von den Eltern, Freunden und Bekannten, deren Computer nicht tut, was sie sich wünschen. "Da ist ein Fehler", lautet häufig die makellos präzise Beschreibung am Telefon. "Was steht in der Fehlermeldung?", forscht man nach. "Weiß ich nicht, ich hab sie schon weggeklickt." Es ist ein hartes Los.

Zeit, Danke zu sagen

Zeit, jene Menschen zu ehren, für die dieses Szenario ihr täglich Brot ist: Systemadministratoren, kurz Sysadmins. Sie kümmern sich um störrische Bürorechner und den Mailserver und halten das Firmennetzwerk am Laufen, auf dass der Internetzugang nie verloren gehe. Der Großteil ihrer Arbeit ist für andere Mitarbeiter mehr oder weniger unsichtbar. Aber wenn doch einmal etwas schiefgeht, hagelt es schnell Beschwerden an die mutmaßlichen Technikmagier, die bitte alles pronto richten sollen.

Wie gesagt, es ist ein hartes Los. Und eines, das man mit etwas Humor ertragen sollte. Hier sind unsere Lieblingsmemes zum Sysadmin-Day!

dm. pal Aus "The IT Crowd", der potenziell beliebtesten Serie unter Sysadmins und IT-Support-Mitarbeitern.

Wenn mal wieder ein Rechner nicht funktioniert, will natürlich niemand schuld gewesen sein.