Mavi Phoenix: "Kanye West hat mir Hip-Hop gezeigt"

Die 22-jährige Pophoffnung über den Hype um ihre Person, Vorbilder und weshalb sie ohne Debütalbum Headliner am Popfest ist – ein STANDARD-Videointerview

der standard Mavi Phoenix übers Popfest, Hip-Hop-Vorbilder und den Erfolg.

Das Linzer Pop-Versprechen Mavi Phoenix trat heuer schon am Primavera Sound Festival in Barcelona sowie in Roskilde auf. Am Donnerstag war sie in heimischen Gefilden unterwegs und zeigte ihr aktuelles Programm als Headliner beim Wiener Popfest. Wie sie mit der steigenden Bekanntheit umgeht, was das mit ihr als Person macht und wer ihre musikalischen Vorbilder sind, erzählt sie im Interview. (Andreas Müller, 27.7.2018)