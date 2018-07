ImPulsTanz – The beat goes on

Uraufführungen von Meg Stuart, Jan Fabre und Akemi Takeya, Kinonachmittag mit Louise Lecavalier, Zeitreisen mit François Chaignaud und Nino Laisné und Bullriding mit Florentina Holzinger.

Sie sind wohl die fleißigsten Künstlerinnnen des Festivals: Meg Stuart und Florentina Holzinger sind jeweils an drei Performances beteiligt und außerdem die Mentorinnen der danceWEB-Stipendiat_innen. Diese Woche stehen beide auf der Bühne: Meg Stuart mit der Weltpremiere ihrer Retrospektive Solos and duets – einer Rückschau auf drei Jahrzehnte ihres Schaffens, für das sie heuer mit dem Goldenen Löwen von Venedig ausgezeichnet wurde. Und Florentina Holzinger zeigt ihre Interpretation des Männerballettes Apollon Musagète von George Balanchine – mit fünf Frauen und einem mechanischen Bullen.

Meg Stuart / Damaged Goods Solos and duets 31. Juli, 21:00 + 01. August, 19:00 + 23:00, Odeon



Florentina Holzinger Apollon 01. August, 21:00, Volkstheater

Wo Tanz da auch Musik! Dies ist definitiv der Fall bei François Chaignaud und Nino Laisné. Vier Musiker werden das Solo live mit Musik aus dem 16. und 17. Jahrhundert begleiten. Bei Salva Sanchis untermalt ein Soundteppich aus elektronischen Klängen die Geschmeidigkeit der Tanzenden. Weniger geschmeidig werden die Bewegungen oft mit dem Alter, dagegen wehrt sich Mark Tompkins, titelgebend für seine Performance war ausgerechnet der Song, der den perfekten Rhythmus für die Herzmassage vorgibt: Stayin Alive. Und die vier Performerinnen der Band cowbirds veröffentlichen gar ihr erstes Album. Die polyphonic tracks wurden teilweise im öffentlichen Raum in Wien aufgenommen – und lassen diesen auch zu Wort kommen.

François Chaignaud & Nino Laisné Romances inciertos, un autre Orlando 03. August, 21:00, Volkstheater



Salva Sanchis Radical Light 05. August, 20:00, Volkstheater



Mark Tompkins / I.D.A. Stayin Alive 02. August, 19:30 + 04. August, 22:30, Kasino am Schwarzenbergplatz



cowbirds polyphonic tracks – Konzert / Performance / Album Release 02. August, 23:00, Volkstheater – Rote Bar

Trajal Harrell hat sich vor einigen Jahren ins Zentrum der Tanzszene katapultiert, indem er zwei Entwicklungen aus dem New York der 60er Jahre kombiniert und daraus seine tänzerische Handschrift entwickelt hat: Den postmodernen Tanz aus Manhattan mit dem Voguing aus Harlem. Und da – im Zentrum – ist er immer noch. Sein aktuelles Stück In the Mood for Frankie ist eine Hommage an Tatsumi Hijikata, den Begründer des Butoh. Vor und nach diesen Performances präsentiert Andrea Maurer übrigens beim Würstelstand am Schwarzenbergplatz ihre gefundenen Gedichte.

Trajal Harrell In the Mood for Frankie 31. Juli, 19:00 + 23:00, Kasino am Schwarzenbergplatz



Andrea Maurer Found Poems at the Würstelstand besides the Theatre 31. Juli, 22:20 + 22:40 + 00:10 | 02. August, 18:50 + 19:10 + 21:10 | 04. August, 21:50 + 22:10 + 00:10, Würstelstand am Schwarzenbergplatz

Jan Fabre und Willi Dorner sind beide schon lange im Tanzgeschäft und auch dem Großteil des ImPulsTanz Publikums ein Begriff. Fabre zeigt sein jüngstes Solo, choreografiert für und getanzt von Matteo Sedda, einem seiner "Kämpfer der Schönheit" wie er die Tänzer_innen seiner Compagnie Troubleyn nennt. Und Willi Dorner gewährt Einblicke in eine Arbeit, die gerade im Entstehen ist. In many (Arbeitstitel) geht er der Bilderflut auf den Grund, die sich durch den starken Drang zur permanenten Selbstpräsentation im World Wide Web ansammelt.

Jan Fabre / Troubleyn The generosity of Dorcas 03. August, 22:30 + 04. August, 21:00 + 05. August, 21:30, Odeon



Cie. Willi Dorner many (Arbeitstitel) Preview 30. Juli + 02. August, 21:00, Schauspielhaus



In den Genuss der Gastfreundschaft des mumok kommt diese Woche Akemi Takeya. Die Musikerin und Performerin mit japanischen Wurzeln mischt östliche und westliche Kunstgeschichte. Sie spielt das Saiteninstrument Shamisen und bewegt sich in dieser live aufgenommenen Klangarchitektur, neue, möglicherweise provozierende Körper-Klangverwebungen eröffnend. Ein imaginäres Museum im Museum kreiert Eszter Salamon. Dieses ist der Tänzerin und Kabarettistin Valeska Gert gewidmet und vermischt Erinnerung an und Fantasien über diese Ausnahmekünstlerin. In der Hofstallung türmen Liquid Loft / Chris Haring die Sprachbarrieren und das auf eine, wie gewohnt, visuell höchst angenehme Art und Weise.

Liquid Loft / Chris Haring Foreign Tongues – Babylon (Slang) | Wien Version 04. August, 20:30 + 05. August, 18:00, mumok Hofstallung

Akemi Takeya Tapped/Untapped 01. + 03. August 19:00, mumok

Eszter Salamon MONUMENT 0.3: The Valeska Gert Museum 02. August, 21:00 + 03. August, 20:30 + 04. August, 19:00, mumok

Ebenfalls im mumok zu sehen, allerdings auf der Leinwand, ist der preisgekrönte Dokumentarfilm über Louise Lecavalier: In Motion. Sie hat der kanadischen Compagnie La La La Human Steps zu großen Erfolgen verholfen und David Bowie auf Tour begleitet. Ebenfalls großartige Moves zu bewundern und vor allem elektrisierende Stimmung aufzusaugen gibt es am Samstag, im Arsenal beim Dance Contest Rhythm is a Dancer. Eintritt frei!

Raymond St-Jean Louise Lecavalier: In Motion 05. August, 17:00, mumok kino

Dance Contest Rhythm is a Dancer 04. August, 20:00, Arsenal. Hosted by Storm – Eintritt frei!