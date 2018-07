Katzensprachkunde bei "Stöckl": Miau!

Nur Mountainbiker Fabio Wibmer ist auffällig ruhig, als die Runde von Kätzchen schwärmt und Anekdoten zum Besten gibt

Brrrt. Damit sollen Sie in diesem TV-Tagebuch herzlich willkommen geheißen sein. Beim "Brrrt" handelt es sich nämlich um eine "freundliche Begrüßung", lernten die Zuschauer am Donnerstag bei "Stöckl" auf ORF 2 – zumindest unter Katzen. Wobei Barbara Stöckls schnurrhaarkundiger Gast, Katzenforscherin Susanne Schötz, nicht erklärte, in welchem Dialekt sie nun gegrüßt hat. Sie untersucht gerade regionale Unterschiede des Kätzischen in Schweden.

Zum Glück muss Schötz, stilecht im Studio mit Katzenkette um den Hals, nicht alle Katzenlaute, die sie kennt und untersucht, selbst imitieren. Denn die Regie ist freundlich genug, zuerst ein ängstliches Miauen, dann ein Kreischen, dann ein bettelndes Miauen und dann ein liebes Miauen einzuspielen.

Wobei, lieb sind sie ja alle irgendwie, finden die anderen Gesprächsteilnehmer an Stöckls Tisch. "Money Maker"-Moderator Alexander Rüdiger zum Beispiel, ausnahmsweise nicht im grünen Sakko, zeigt sich von den Katzenlauten höchst entzückt und tut das auch kund. Niemand aber erreicht das Ausmaß an Katzenenthusiasmus der Opernsängerin Renate Holm, die unaufgefordert bei jeder Gelegenheit selbst Katzenlaute inklusive Übersetzung ("Magst du mich nicht streicheln?") von sich gibt.

Nur Mountainbiker Fabio Wibmer ist auffällig ruhig, als Stöckl, die Forscherin, die Sängerin und der Geldduscheninstallateur von den Kätzchen schwärmen und Anekdoten zum Besten geben. Bis Stöckl nachbohrt: Nun sag, Fabio, wie hast du's mit den Samtpfoten? Fabio schwurbelt und druckst herum, bis er ein bisschen verschämt erklärt: Eigentlich mag er ja Hunde. (Sebastian Fellner, 27.7.2018)