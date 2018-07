Nordkorea übergibt Überreste von getöteten US-Soldaten an USA

Machthaber Kim Jong-un hatte die Rückführung der sterblichen Überreste der Soldaten beim Singapur-Gipfel mit US-Präsident Donald Trump zugesagt

Washington/Pjöngjang – Nordkorea hat nach US-Angaben mit der Rückführung der sterblichen Überreste von im Korea-Krieg (1950-1953) getöteten US-Soldaten an die USA begonnen. Eine Maschine der US-Luftwaffe habe Nordkorea mit den sterblichen Überresten der Soldaten verlassen, teilte das Weiße Haus am Donnerstagabend mit. Medienberichten zufolge traf die Maschine bereits auf einem Flughafen in Südkorea ein.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte die Übergabe bei dem Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump im Juni in Singapur zugesagt. Es handelt sich um die erste Übergabe dieser Art seit mehr als zehn Jahren. Zwischen 1996 und 2005 hatten US-Teams die sterblichen Überreste von mehr als 220 Soldaten in Nordkorea exhumiert. Im Korea-Krieg starben rund 33.000 US-Soldaten. (APA, 27.7.2018)