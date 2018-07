Amazon schreibt überraschend hohen Gewinn

Überschuss im zweiten Quartal von 2,53 Milliarden Dollar

Seattle – Der weltgrößte Onlinehändler Amazon.com hat seinen Gewinn dank eines starken Cloud-Geschäftes überraschend deutlich gesteigert. Unter dem Strich betrug der Überschuss im zweiten Quartal 2,53 Milliarden Dollar (2,16 Millistfrn Euro), wie das Unternehmen aus Seattle am Donnerstag mitteilte. Vor einem Jahr war es mit 197 Millionen Dollar nur ein Bruchteil davon.

Auch für das laufende dritte Quartal erwartet Amazon einen deutlich höheren Gewinn als von Analysten erwartet: Er soll zwischen 1,4 Milliarden und 2,4 Milliarden Dollar liegen. Experten waren von 843 Millionen Dollar ausgegangen.

Operative Gewinn stieg um 80 Prozent

Amazon bietet Kunden Speicherplatz in der Cloud an und vermarktet das Angebot unter dem Namen Amazon Web Services. Der Umsatz in der Sparte verdoppelte sich, während der operative Gewinn um 80 Prozent auf 1,64 Milliarden Dollar stieg. (APA/Reuters, 26.7.2018)