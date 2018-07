TV-Tipps für Freitag, 27. Juli

Für immer Shrek, Columbo: Alter schützt vor Morden nicht, Pratersterne, Die Rechnung ging nicht auf, Aspekte on Tour – mit Radiotipps

10.35 ANIMATION

Für immer Shrek (Shrek Forever After, USA 2010, Mike Mitchell) Der grüne Held steckt in der Midlife-Crisis und will seinem langweiligen Leben entkommen. Deshalb schließt er einen Pakt mit Rumpelstilzchen und gerät dabei in eine schummrige Parallelwelt. Die bunte Computeranimation steckt voller Actiontricks und Anspielungen. Bis 11.55, ORF 1

11.00 KLASSIK



Eröffnung der Salzburger Festspiele Nach der Eröffnungsrede von Bundespräsident Alexander Van der Bellen spielt das Mozarteumorchester Salzburg unter Leitung des amerikanischen Dirigenten Kent Nagano Werke von Richard Strauss, Leonard Bernstein und Gottfried von Einem. Der diesjährige Festredner ist der deutsche Schriftsteller und Historiker Philipp Blom. Bis 13.00, ORF 2

17.15 KRIMI

Columbo: Alter schützt vor Morden nicht Krimiautorin Abigail Mitchell glaubt, dass ihre Nichte von deren Mann Edmund getötet wurde, und ermordet diesen aus Rache. Aber der clevere Kommissar schöpft bald Verdacht und klärt den Fall wie immer auf seine ganz eigene Weise. Bis 18.25, ZDF neo

20.15 KABARETT

Gernot Kulis: Kulisionen (2) Kulis wurde als Ö3-Callboy für seine Telefonstreiche bekannt – und diese Vergangenheit hängt ihm noch nach. Denn privat glaubt ihm am Telefon keiner mehr. Bis 21.05, ORF 1

foto: orf/hoanzl/markus wache Comedian Gernot Kulis ist mit sich, Österreich und der Welt auf Kulisonskurs.

21.00 MAGAZIN

Makro: Welt ohne Banken? – Die Blockchain-Revolution Nach Einzelhandel und Buchverlagen macht die Digitalisierung auch vor der Finanzbranche nicht halt. Die Blockchain-Technologie braucht keine Banken mehr für Transfers. Aber nicht nur Banken, auch Notare, Makler, Ausweispapiere und Kontrollbehörden könnten überflüssig werden. Bis 21.30, 3sat

22.00 KABARETT

Pratersterne Victor Gernot und die Nachwuchskünstler Kattie La Follem, Matthias Novesky und Martin Sprengler sind zu Gast bei Hosea Ratschiller im Fluc am Wiener Praterstern. Bis 22.30, ORF 1

22.55 MAGAZIN

Aspekte on Tour Bayern wird heuer 100 Jahre alt. Katty Salié ist im Freistaat unterwegs und trifft die Kabarettistin Luise Kinseher und den Theatermacher Matthias Lilienthal. Bis 23.40, ZDF

23.55 GANGSTERTHRILLER

Die Rechnung ging nicht auf (The Killing, USA 1956. Stanley Kubrick) Der Plan Sterling Haydens ist es, ein Wettbüro zu plündern, doch am Ende wehen die Millionen durch die Abflughalle. Ein Verbrechen, zum Sinnbild geworden für alles menschliche Streben: Denn irgendwo steht immer ein Polizist. Bis 1.15, 3sat