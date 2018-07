US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen stärker als erwartet

Indikator für aktuelle Lage am US-Arbeitsmarkt

Washington – In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe von sehr niedrigem Niveau aus stärker als erwartet gestiegen. Die Anträge legten um 9.000 auf 217.000 zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem schwächeren Anstieg auf 215.000 gerechnet.

In der Vorwoche war mit 207.000 die niedrigste Zahl der Erstanträge seit 1969 gemeldet worden. Nun wurde der Wert leicht auf 208.000 nach oben revidiert.

Im aussagekräftigeren Vierwochenschnitt fiel die Zahl der Erstanträge um 2.750 auf 218.000. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gelten unter Ökonomen als Indikator für die kurzfristige Entwicklung am Arbeitsmarkt. (APA, 26.7.2018)