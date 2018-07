Offiziell: Arnoldner wird neuer Chef der Telekom Austria

Aufsichtsrat hat die Bestellung am Donnerstag abgesegnet

Die türkis/blaue Regierung hat den 40-jährigen ÖVP-nahen T-Systems-Geschäftsführer Thomas Arnoldner an die Spitze der teilstaatlichen Telekom Austria gehievt. Nun wurde seine Bestellung offiziell abgesegnet. "Der Aufsichtsrat hat heute die Bestellung von Thomas Arnoldner zum Chief Executive Officer (CEO) der A1 Telekom Austria Group mit Wirkung ab 1. September 2018 beschlossen", teilte das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Der Aufsichtsrat beschloss außerdem, die Laufzeiten aller Vorstandsmandate anzugleichen und die Verträge von Alejandro Plater, Chief Operating Officer (COO), und Siegfried Mayrhofer, Chief Financial Officer (CFO), vorzeitig zu verlängern. Alejandro Plater und Siegfried Mayrhofer sind ebenso wie Thomas Arnoldner bis 31. August 2021, mit einer Verlängerungsoption auf die gesetzliche Höchstdauer von 5 Jahren bis 31. August 2023, bestellt.

Regierung kann CEO bestellen

Mit der Bestellung macht die Regierung von ihrem im Syndikatsvertrag mit dem mexikanischen Mehrheitseigentümer America Movil verankerten Recht Gebrauch, den CEO zu bestimmen. Laut dem Aktionärspaket darf die Staatsholding ÖBIB, die 28,4 Prozent hält, Vorstandchef (CEO) und Aufsichtsratschef stellen. America Movil, mit 51 Prozent Mehrheitseigentümer, hat aber das Recht, sowohl im Vorstand als auch im Aufsichtsrat die Mehrheit der Mitglieder zu benennen.

Arnoldner Mitglied der Geschäftsführung von T-Systems in Wien, einer Tochter der Deutschen Telekom. Bis Anfang 2017 war er Vorstandsvorsitzender von Alcatel-Lucent in Österreich. Arnoldner hat als früherer Politiker der Jungen ÖVP gute Kontakte in die Regierung von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP). (red, 26.7. 2018)