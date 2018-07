Österreichs E-Sports-Verband bekommt Genderbeauftragte

Frauenanteil aktuell bei unter fünf Prozent – Ziel: Mehr weibliche Teilnehmer bei Turnieren

E-Sport ist seit Jahren männlich dominiert. So sollen mehr als 80 Prozent aller Zuschauer männlich sein, weibliche Profispieler sind zumeist eher eine Ausnahme. Der E-Sports-Verband Österreich (ESVÖ) möchte in Zukunft darauf hinarbeiten, den Frauenanteil bei Turnieren in Österreich zu erhöhen.

Hierfür wurde die Streamerin Yvonne "MissMadHat" Scheer zur Frauensprecherin des Verbands ernannt. Als Genderbeautragte soll sie Frauen fördern und den aktuellen Anteil von fünf Prozent steigern. Scheer wird etwa bei einem Meeting des Internationalen E-Sport-Verbandes über Geschlechtergleichheit sprechen. (red, 26.7.2018)