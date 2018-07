Neues Biedermeier kommt auch im Handel an

Der Einzelhandel hat ein turbulentes Halbjahr hinter sich – unter dem Strich ging sich ein Plus aus. Am stärksten profitieren Baumärkte, Sportartikelhandel und Lebensmittelbranche

Wien – Sprunghaft und turbulent, so sah das vergangene Halbjahr im heimischen Einzelhandel aus. Dafür gab es mehrere Gründe, sagt Peter Buchmüller, Obmann der Bundessparte Handel der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) bei der Präsentation der Halbjahresbilanz. Das frühe Ostergeschäft bescherte den Händlern im März hohe Umsatzzuwächse, dafür reichte es im April nur für ein knappes Plus. Das warme Wetter im Mai lockte die Menschen offenbar eher in die Natur, als in die Geschäfte. Auch da entwickelte sich der Umsatz schwächer als im Vorjahr. Im Juni konnte das Minus wieder wettgemacht werden. Unter dem Strich erwirtschafteten die Unternehmen rund 440 Millionen Euro mehr – ein nominelles Plus von 1, 3 Prozent. Insgesamt belief sich der Bruttoumsatz der Branche im stationären Handel auf 34,6 Milliarden Euro. Buchmüller rechnet damit, dass sich im Gesamtjahr wieder ein Zuwachs von zwei Prozent – wie im Jahr 2017 – ausgehen wird.

Bau- und Heimwerker mit größtem Zuwachs

Wobei nicht alle Branchen gleichermaßen profitieren, wie KMU-Forscher Ernst Gittenberger konstatiert. Am lockersten saß das Börsel den Österreichern bei Bau- und Heimwerkerbedarf. Hier lag das Plus bei 4, 5 Prozent. Es folgten der Sportartikelhandel (plus 2,7 Prozent), Lebensmittelhandel (2,5 Prozent), Möbelhandel (2,3 Prozent). Weniger gefragt waren dagegen Kosmetika, Bücher, Schreibwaren, Uhren, Schmuck und Bekleidung. Ganz besonders schwer haben es der Elektrohandel mit einem Minus von zwei und Spielwarenhandel mit einem Minus von 2,2 Prozent. Dort wandern die Kunden erst jetzt verstärkt auf den Online-Handel aus, interpretiert Buchmüller die Zahlen. Eine Entwicklung, die der Buch- und Schreibwarenhandel bereits hinter sich habe. Buchmüller macht sich auf die Zahlen seinen eigenen Reim. Die Menschen lassen es sich zuhause gut gehen, vermutet er.

Beschäftigungszuwachs

Als "erfreulich" bezeichnet Iris Thalbauer, Geschäftsführerin der Bundessparte Handel, "das verstärkte Beschäftigungswachstum, insgesamt wurden 4000 neue Jobs geschaffen." Keineswegs handele es sich in der Hauptsache um geringfügige Beschäftigungsverhältnisse", so Thalbauer. "Vielmehr ist deren Zahl in der ersten Jahreshälfte um 0,9 Prozent bzw. um 400 Personen zurückgegangen." Wobei die meisten Beschäftigten im Lebensmitteleinzelhandel zu finden sind. Wie für andere Branchen, sei es auch im Handel schwierig, Mitarbeiter zu finden, sagt Buchmüller. Forcieren will man deswegen künftig auch das Thema Matura mit Lehre. Derzeit liege der Schwerpunkt – anders als in Deutschland – noch auf der Lehre mit Matura. (rebu, 26.7.2018)