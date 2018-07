Spanien-Geschäft beflügelt französischen Telekomkonzern Orange

Finanzchef: Orange hat in Spanien eine "schöne Dynamik" und ist dort "solide" Nummer zwei

Der französische Telekomkonzern Orange hat im ersten Halbjahr dank steigender Kundenzahlen in Spanien mehr verdient als erwartet. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) habe auf vergleichbarer Basis um gut drei Prozent auf knapp 6 Mrd. Euro zugelegt, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Paris mit.

Umsatz gestiegen

Der Umsatz sei leicht auf 20,3 Mrd. Euro gestiegen. Orange habe in Spanien eine "schöne Dynamik" und sei dort die "solide" Nummer zwei unter den Telekomunternehmen, sagte Finanzchef Ramon Fernandez während einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Spanischer Marktführer ist Telefonica.

Der ehemalige Staatsmonopolist Orange knüpfte damit an den jüngst positiven Trend an und konnte zum Beispiel auch im Heimatland Frankreich trotz der zunehmenden Konkurrenz den Umsatz steigern. (APA, 26.7. 2018)