Netflix bringt neue Profilsymbole mit Seriencharakteren

Die Plattform möchte Nutzer dazu motivieren, eigene Profile zu erstellen

Seit 2013 können Netflix-User Nutzerprofile auf der Plattform mit einem Foto anpassen. Bisher war die Auswahl allerdings mit bloß wenigen möglichen Motiven eher karg. Das Unternehmen möchte die Funktion nun – mit dem Anlass ihres fünfjährigen Jubliäums – erweitern. Daher gibt es eine Fülle an neuen Icons, die vor allem Seriencharaktere aus zahlreichen Eigenproduktionen von Netflix darstellen. Dazu gehören etwa "Orange Is the New Black", "Money Heist" und "Stranger Things". Auch die klassischen Icons wurden grafisch aktualisiert und weisen vor allem mehr Farben auf als zuvor.

Mehrere Profile nutzen

Netflix wirbt für die Nutzung mehrerer Profile, da dies eine exaktere Personalisierung der angezeigten Inhalte erlaubt. Die Funktion sollte in den kommenden Wochen auf der Website, der mobilen App und Smart-TVs verfügbar sein. (red, 26.7.2018)