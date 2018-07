Platter hebt "Westachse" in Sachen Arbeitsmarktpolitik hervor

Tirols Landeschef: "Kein Zufall", sondern Ergebnis von abgestimmter Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik

Innsbruck – Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat nach der Veröffentlichung der jüngsten Arbeitslosenstatistik auf ein Ost-West-Gefälle hingewiesen. "Ob im Länder- oder Landeshauptstadt-Vergleich – die Westachse ist in Sachen Beschäftigung führend", erklärte Tirols Landeschef am Donnerstag. Dies sei "kein Zufall", sondern Ergebnis einer "abgestimmten Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik".

Diesbezüglich sei er "stets in enger Abstimmung" mit seinen Amtskollegen aus Vorarlberg und Salzburg, Markus Wallner und Wilfried Haslauer (beide ÖVP), so Platter: "Wir haben die richtigen Schlüsse aus Krisen und Herausforderungen gezogen und diese für unsere Länder jeweils in Form von effektiven Maßnahmen implementiert". (APA, 26.7.2018)