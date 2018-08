"Bin kurz schwimmen": Wo sich Bewohner im Dachpool abkühlen

foto: gesiba ag

Das Harry-Glück-Haus in der Sagedergasse Ecke Altmannsdorferstraße im zwölften Bezirk wurde erst im Sommer vergangenen Jahres an die Bewohner übergeben. Es ist nun schon den zweiten Sommer, in dem sie sich über den Pool auf dem Dach freuen – mit Blick auf die Nachbarschaft in Alt-Erlaa.