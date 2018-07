Dank Multiplayer: "No Man's Sky" kann Spieler zurückerobern

Das Spiel hatte in den vergangenen zwei Tagen einen enormen Anstieg bei seinen Spielerzahlen

Als "No Man’s Sky" 2016 veröffentlicht wurde, galt es relativ rasch als eine der größten Enttäuschung der Videospielgeschichte. Zahlreiche Funktionen waren nicht von Anfang an verfügbar und auch sonst wurde das Game als zu einem großen Teil als monoton aufgenommen.

Deutlicher Zuwachs

foto: steamcharts/screenshot

Mittlerweile hat der Entwickler mehrere größere Updates geliefert, die die Versäumnisse nachholen sollen – und scheint auf diese Weise offenbar zahlreiche zuvor enttäuschte Fans zurückgeholt zu haben. Aktuelle Zahlen der Plattform Steamcharts zeigen, dass das Spiel seit der Einführung der Multiplayerunterstützung deutlich an Spielern dazu gewonnen hat. So findet es sich aktuell an achter Stelle der Games mit den meisten gleichzeitig aktiven Spieler.

Shitstorm wegen verspätetem Releasedatum

Unterdessen hat sich das Game aber auch den Ärger zahlreicher Spieler eingeheimst, da das Update auf der Vertriebsplattform GOG noch nicht erschienen ist – anders als auf Steam, der PS4 und der Xbox One. Das Entwicklerstudio Hello Games kündigte dazu an, dass das Update erst später im Jahr erscheinen werde – eine Möglichkeit, das Spiel zurückzugeben, will es nicht anbieten.

Nun hat sich auch GOG selbst zu Wort gemeldet und bietet fortan eine Rückerstattung seitens der Plattform selbst an. Spieler, die also das Spiel bei GOG erworben haben und nicht warten wollen, haben bis Sonntag, dem 29. Juli Zeit, es zurück zu geben. (muz, 26.7.2018)