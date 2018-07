Präsidenten-Stichwahl: Acht Angeklagte bekennen Schuld

Neben dem Villacher Bürgermeister stehen neun weitere Personen vor Gericht. Sie sollen Briefwahlstimmen ohne Kontrolle und zu früh ausgezählt haben

Klagenfurt – Am Donnerstagvormittag hat der erste Prozess rund um Unregelmäßigkeiten bei der später aufgehobenen Bundespräsidenten-Stichwahl am 22. Mai 2016 begonnen. Als Erster wurde am Vormittag der Villacher Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) von Einzelrichter Christian Liebhauser-Karl vernommen. Albel hatte schon im Vorfeld ein Geständnis angekündigt.

Insgesamt gestehen acht der zehn Angeklagten ihre Schuld. Der Verteidiger der beiden FPÖ-Mitglieder der Bezirkswahlbehörde erklärte, seine Mandanten würden sich nicht schuldig bekennen.

FPÖ-Beisitzerin gab Anstoß

Eine FPÖ-Beisitzerin hatte den Fall ins Rollen gebracht: Sie hatte in der Sitzung der Wahlbehörde darauf aufmerksam gemacht, dass die Auszählung nicht korrekt durchgeführt worden sei – und hatte auch einen entsprechenden Aktenvermerk verlangt. Wie ihr Verteidiger ausführte, sei sie dann trotzdem dazu gedrängt worden, eine fehlerhafte Niederschrift zu unterzeichnen.

Albel und acht weiteren Mitgliedern der Bezirkswahlbehörde Villach wird falsche Beurkundung und Beglaubigung im Amt vorgeworfen. Bei einer Verurteilung drohen ihnen bis zu drei Jahre Haft. Sie hatten etwa bestätigt, dass die Wahlkarten ordnungsgemäß ausgezählt worden seien, obwohl sie bei der Auswertung und Auszählung der Briefwahlkartenstimmen nicht anwesend waren.

Wahlkuverts aufgeschlitzt

Wegen mehrerer Vorwürfe hat sich der Abteilungsleiter des Melde- und Standesamts zu verantworten. Er war als einziger Angeklagter nicht Mitglied der Wahlbehörde und soll die verschlossenen Wahlkartenkuverts aufgeschlitzt, die Wahlkarten entnommen und mit seinen Mitarbeitern ausgezählt haben. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.

Hans-Peter Kronawetter von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) erläuterte am Donnerstag ausführlich die Vorwürfe gegen die zehn Angeklagten. Detailliert erklärte er, wie eine Briefwahl abzulaufen hätte, und wie wichtig die geheime Wahl sei – das sei durch das Handeln eines angeklagten Abteilungsleiters des Melde- und Standesamtes, der nicht der Bezirkswahlbehörde angehörte, nicht gewährleistet gewesen.

Zum Termin bereits alles ausgezählt

Schon Tage vor der Wahl hatte dieser alles vorbereitet und viel früher als gesetzlich vorgesehen mit der Auszählung der Briefwahlstimmen begonnen: Als eine ebenfalls angeklagte Wahlbeisitzerin der FPÖ am Montagvormittag zum eigentlichen Auszählungstermin im Rathaus auftauchte, war alles bereits ausgezählt. Trotzdem bestätigten die Mitglieder der Bezirkswahlbehörde am Montagnachmittag, dass sie bei der Auszählung anwesend gewesen seien – lediglich die FPÖ-Politikerin verlangte eine Korrektur. Die Teilnahme an einer Sitzung am Abend des Wahltages, die ebenfalls nicht stattgefunden hatte, bestätigten jedoch wieder alle Mitglieder der Wahlbehörde ohne Widerrede.

Die Einvernahmen waren am Donnerstag noch im Gange. Als weiterer Verhandlungstag war auch noch der Freitag avisiert, je nach Verlauf der Verhandlung am Nachmittag ist es aber auch möglich, dass bereits am Donnerstag ein Urteil fallen könnte. (mika, 26.7.2018)