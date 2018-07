Identitären-Prozess: Großteils Freisprüche, Nebendelikte verurteilt

Der Richter sah lediglich Sachbeschädigung zweier Beschuldigter sowie eine Körperverletzung und Nötigung als erwiesen an

Graz – Beim Prozess gegen 17 Anhänger der Identitären Bewegung Österreich (IBÖ) ist am Donnerstag das Urteil gesprochen worden: Der Richter hat im Fall der schwerwiegenden Vorwürfe der Gründung einer kriminellen Organisation und der Verhetzung alle 17 Beschuldigten freigesprochen. Lediglich zwei Angeklagte wurden wegen Sachbeschädigungen beziehungsweise wegen Körperverletzung und Nötigung zu Geldstrafen verurteilt.

Die Verurteilungen bezogen sich auf eine IBÖ-Aktion im weststeirischen Maria Lankowitz sowie auf jene in der Universität Klagenfurt. Bei Letzterer erkannte der Richter eine Körperverletzung und eine Nötigung, da der Beschuldigte dem Uni-Rektor in den Bauch geschlagen haben soll. Der Angeklagte wurde zu einer Geldstrafe von 720 Euro verurteilt. Der andere Beschuldigte muss wegen Sachbeschädigung 240 Euro Strafe zahlen.

Staatsanwalt: "Front von Feiglingen"

Der Staatsanwalt ging zuvor mit den Beschuldigten hart ins Gericht: "Sie stellen sich als eine Front von Gesetzestreuen dar und begehen fortwährend Gesetzesbruch." Er sprach über die Sachbeschädigungen im Zuge diverser Aktionen, die vom IBÖ-Programm "Integration ist Lüge" ausgegangen waren. Dazu gehörte auch die Erstürmung einer Vorlesung in Klagenfurt, bei der der Rektor den Faustschlag in den Bauch erhielt. Man hätte sich auch der Diskussion stellen können, so der Ankläger: "Sie sind für mich keine Front von Patrioten, sondern eine Front von Feiglingen."

Bei einer anderen Aktion wurde die einzige weibliche Angeklagte ausgeschickt, um Wände zu besprühen. "Sie ist auch ein Opfer, sie wäre von selbst nie auf so eine Idee gekommen. So geht man mit denen um, die man nicht als Elite sieht", war der Staatsanwalt in Hinblick auf die Hierarchie innerhalb der IBÖ überzeugt.

Im Zentrum der Anklage standen die kriminelle Vereinigung und die Verhetzung. "Sie vermeiden jede Differenzierung, weil Hetze einfacher ist. Sachkundige Kritik ist schwierig", warf der Ankläger den Beschuldigten vor, die er als "Pseudomoralisten, die vorgeben, den Staat zu beschützen", bezeichnete. (APA, 26.7.2018)