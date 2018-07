Rapid holt Schweizer Stürmer aus Barcelona

20-jähriger Jeremy Guillemenot gilt als großes Talent, war von den Katalanen zuletzt in Spaniens Segunda Divison verliehen

Wien – Rapid hat am Mittwoch das Engagement des 20-jährigen Schweizers Jeremy Guillemenot bekanntgegeben. Der Stürmer kommt vom FC Barcelona nach Hütteldorf und wurde für eine Saison verpflichtet, ein längerfristiges Engagement ist aber möglich.

Guillemenot gilt in seiner Heimat als eines der größten Offensivtalente. Er wechselte vor zwei Jahren von Servette Genf zu Barcelona und kam dort sowohl im Nachwuchs als auch bei FC Barcelona B zum Einsatz. In der vergangenen Spielzeit war er in die Segunda Division B zum CE Sabadell verliehen.

"Jeremy ist ein Spieler, den ich schon seit frühester Jugend verfolge und der ein großartiges Potenzial mitbringt. Er ist wahrscheinlich etwas zu früh zu einem solch großen Klub wie dem FC Barcelona gewechselt, kann aber nun bei uns sicher neu durchstarten und eine echte Verstärkung sein", sagte Sportchef Fredy Bickel zur Verpflichtung seines Landsmanns. Bickel wollte den 182 cm großen Stürmer bereits vor einiger Zeit verpflichten und fand daher rasch eine gute Gesprächsbasis mit dem Spieler und dessem Management hatte.

Guillemenot, Schweizer U20-Teamspieler, meinte: "Ich freue mich sehr, künftig bei diesem Klub mit großer Geschichte spielen zu dürfen. Rapid spielt regelmäßig international und hat auch national sehr ambitionierte Ziele, mit denen ich mit sehr gut identifizieren kann."

Außerdem gab Rapid bekannt, dass Mittelfeldspieler Denis Bosnjak (21) nach der Saisonvorbereitung mit der Profimannschaft nun als Kooperationsspieler zum FAC in die zweite Liga wechselt. (APA, 25.7. 2018)