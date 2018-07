Linzer Rückkehr auf die europäische Bühne

Match gegen Lilleström erster Europacup-Auftritt des LASK seit 19 Jahren – Admira gegen ZSKA Sofia ohne Trainer Baumeister

Linz/Sofia – Als der LASK zum letzten Mal im Europacup spielte, waren einige Kaderstützen drei, vier, fünf Jahre alt: Am 28. September 1999 kassierten die Linzer eine 2:3-Niederlage gegen Steaua Bukarest, seitdem war international Pause. Das am Donnerstag auf der Gugl ausgetragene Heimspiel gegen Lilleström (19.45 Uhr) ist so gesehen ein Geschichtsereignis.

"Wir brennen als Mannschaft schon auf die beiden Spiele", versicherte LASK-Coach Oliver Glasner. Der norwegische Cupsieger durchlebt die vierte schwierige Ligasaison in Folge, ist auf Platz 13 in Abstiegsgefahr. Vor zwei Wochen wurde der Trainer entlassen, Jörgen Lennartson feiert in Linz sein Debüt. Glasner erwartet ausgeglichene Partien: "Ich sehe Bereiche, wo wir Vorteile haben, aber auch welche, wo Lilleström eine Nuance besser ist."

Ein extrem engagierter LASK-Fan verpasst das Heimspiel: Der Oberösterreicher Michael Forstner ist bereits auf dem Weg nach Lilleström, der 26-Jährige reist mit dem Rad an. Am 5. Juli begann der Student seine 1.800-Kilometer-Reise, bis zum 2. August sollte er sie vollendet haben, um das Rückspiel mit eigenen Augen zu sehen.

Admira als Außenseiter

Die Admira geht ohne große Erwartungen in das Auswärtsspiel bei ZSKA Sofia. "Sofia hat eine gute Mannschaft. Wir sind Außenseiter", sagte Trainer Ernst Baumeister, der aufgrund eines Todesfalls in der Familie nicht nach Bulgarien reiste. Co-Trainer Michael Horvath betreut die Mannschaft vor Ort, er muss auf Abwehrspieler Fabio Strauss (Kreuz- und Außenbandriss) verzichten. Auch Sofia hat Personalbaustellen, Kapitän und Abwehrchef Nikolaj Bodurow, Kristijan Malinow und der Ex-Porto-Offensivspieler Tiago Rodrigues sind gesperrt, der Brasilianer Henrique fehlt verletzt. (red, APA, 25.7.2018)

Europa-League, 2. Quali-Runde, Hinspiel, Donnerstag

LASK – Lilleström SK

Stadion der Stadt Linz, 19.45 Uhr, live LT1, SR Alexej Jeskow (RUS)

Mögliche Aufstellungen:

LASK: Schlager – Trauner, Wostry, Ramsebner – Ranftl, Michorl, Holland, Ullmann – Goiginger, Otubanjo, Joao Victor

Ersatz: Gebauer – Pogatetz, Jamnig, Celic, Benko, Frieser, Tetteh

Es fehlen: Erdogan (nach Schambeinentzündung), Wiesinger (Sprunggelenk)

Lilleström: Maric – Haakenstad, Amundsen, Kippe, Rafn – Melgalvis, Krogstad, Matthew, Mikalsen – Knudtzon, Olsen

Ersatz: Igonen – Sandberg, Brenden, Ödemarksbakken, Ezeh, Ebiye, Martin

Rückspiel am Donnerstag, 2. August, 18.30 Uhr, live ORF 1

ZSKA Sofia – FC Admira

Bulgarska-Armija-Stadion, 19 Uhr, live ORF 1, SR John Beaton (SCO)

ZSKA: Cerniauskas – Sekulic, Tschorbadschiski, Pereira, Geferson – Bikel, Ruben Pinto – Gyasi, Jordanow, Jorginho – Maurides

Ersatz: Stipica – Galabow, Antow, Ljaskow, Djulgerow, Despodow, Mintschew

Es fehlen: Bodurow, Malinow, Tiago Rodrigues (alle gesperrt), Henrique (Schulterverletzung), Manolew (Außenbandriss im Knie)

Admira: Leitner – Zwierschitz, Bauer, Thoelke, Spasic – Hjulmand, Toth – Starkl, Kadlec, Jakolis – Bakis

Ersatz: Kuttin – Malicsek, Aiwu, Vorsager, Maier, Fischerauer, Schmidt

Fraglich: Scherzer (Trainingsrückstand nach Sprunggelenkverletzung), Sahanek (Trainingsrückstand nach Syndesmosebandriss)

Es fehlen: Strauss (Kreuzbandriss), Kalajdzic (Mittelfußknochenbruch), Petlach (Hüftprobleme)

Rückspiel am Donnerstag, 2. August, 19 Uhr, live ORF 1

Die Aufsteiger stehen in der 3. Qualifikationsrunde