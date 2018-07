Günzels Küchentricks: Wie öffnet man eine Auster?

In der neuen Videoserie zeigt Spitzenkoch Fabian Günzel, dass Kochen ganz einfach sein kann, wenn man weiß, wie es geht

Kochen kann so einfach sein – vorausgesetzt, man beachtet ein paar wichtige Regeln. Spitzenkoch Fabian Günzel verrät alle zwei Wochen einen Küchentrick, der Foodies und Hobbyköchen das Kochen noch leichter machen soll.

In Folge 2 zeigt Günzel, sie man Austern am besten öffnet und was dabei zu beachten ist. (red, 26.7.2018)

