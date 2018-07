Pophoffnung und Saubeidln: Schachingers Popfest-Tipps

Kulturredakteur Christian Schachinger erklärt, was man beim Gratisfestival am Wiener Karlsplatz sehen muss – ein STANDARD-Video

der standard Handtaschenräuber, Trümmerblues und derbe Beats am Wiener Popfest. Yo!

Es ist wieder Popfest. Ab Donnerstag spielen 60 österreichische Acts auf zahlreichen Bühnen am und um den Wiener Karlsplatz. Der Eintritt ist frei, die Sause endet am Sonntag in der ehrwürdigen Karlskirche. Um aus der schieren Vielfalt des Dargebotenen ein konsumierbares Maß zu destillieren, hat sich Kulturredakteur Christian Schachinger durch das Popfest-Programm gehört und empfiehlt im STANDARD-Guide zum Popfest seine zehn Favoriten. (red, 26.7.2018)