TV-Tipps für Donnerstag, 26. Juli

Mission: Impossible 4 – Phantom Protokoll, Der Knochenjäger, Aufstieg und Fall des Kommunismus

13.55 ROMANZE

Die Brücken am Fluss (The Bridges of Madison County, USA 1995, Clint Eastwood) 1965: Der Fotoreporter Robert (Clint Eastwood) findet in der Farmerin Francesca (Meryl Streep) die Liebe seines Lebens. Doch ist Francesca verheiratet und hat nicht vor, ihre Familie zu verlassen. Einfühlsam lenkt Eastwood die Lovestory am Kitsch vorbei. Die Romanverfilmung nach R. J. Waller eröffnet den Clint-Eastwood-Themenabend. Es folgen die Western Erbarmungslos und Pale Rider sowie der Thriller Sadistico – Wunschkonzert für einen Toten. Bis 16.05, Arte

18.30 MAGAZIN

Konkret: Konfliktzone Wald Wenn Mountainbiker im Wald auf Jäger treffen, kommt es immer wieder zu unangenehmen Situationen. Konkret klärt, wo man im Wald überhaupt hindarf.

Bis 18.51, ORF 2

20.15 AGENTENTHRILLER

Mission: Impossible 4 – Phantom Protokoll (USA 2011, Brad Bird) Ein weiteres Abenteuer rund um Topagent Ethan Hunt (Tom Cruise). Bei seinem vierten Einsatz geht eine Bombe im Kreml hoch und legt diesen in Schutt und Asche. Hunts Team wird der Anschlag angehängt, und sie müssen alles riskieren, um nicht als Terroristen verfolgt zu werden. Witzig und actionreich. An Special Effects und waghalsigen Stunts wird auch in diesem Teil nicht gespart. Bis 22.20, ORF 1

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Was wurde aus Rumba? Rumba hat 100.000 Kälber gezeugt, ohne je einer echten Kuh nahegekommen zu sein. Diese (traurige) und andere (weniger traurige) Tiergeschichten hat Doris Plank aus dem Schauplatz-Archiv ausgegraben und nachgefragt, was aus den Tieren geworden ist. Bis 22.00, ORF 2

foto: orf Der namensgebende Stier "Rumba".

21.45 DOKUMENTATION

Das Geiseldrama von Gladbeck – Danach war alles anders Sommer 1988: 54 Stunden halten Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski mit ihrer Irrfahrt die Bundesrepublik Deutschland in Atem. Die Dokumentation blickt auf den Gladbecker Banküberfall, die Geiselnahme des Bremer Linienbusses, die Ermordung Emanuele de Giorgis und schließlich das blutige Ende auf der A3 bei Bonn und den Tod von Silke Bischoff. Das dramatische Verbrechen, aufgearbeitet aus Perspektive der Opfer und ihrer Angehörigen. Bis 22.30, Arte

22.05 THRILLER

Der Knochenjäger (The Bone Collector, USA/CDN 1999, Phillip Noyce) Ein querschnittgelähmter Forensiker und eine junge Streifenpolizistin versuchen gemeinsam, einen Mord aufzuklären, bei dem der Täter absichtlich Spuren hinterlassen hat. Schon bald wird dem Ermittlerduo klar, dass sie es mit einem perfiden Serienkiller zu tun haben. Raffiniertes Spannungskino mit Denzel Washington und Angelina Jolie. Bis 00.25, VOX

23.00 TALK

Stöckl Wie immer sind bei Moderatorin Barbara Stöckl buntgemischte Gäste zu Gast. Heute ist sie im Gespräch mit Katzenforscherin Susanne Schötz, Money Maker-Moderator Alexander Rüdiger, Opernsängerin Renate Holm und Mountainbiker Fabio Wimmer.

Bis 0.05, ORF 2

0.00 DOKUMENTATION

Aufstieg und Fall des Kommunismus Die Geschichte des Kommunismus in einer Nacht: Folge sechs der Dokureihe beginnt um Mitternacht mit Lenins Tod, im Morgengrauen fällt dann in Folge zwölf die Mauer. Filmemacher Michael Kloft schildert die Geschichte des Kommunismus und die Faszination dahinter. Bis 5.35, ZDF info

0.15 THRILLER

The Da Vinci Code – Sakrileg (USA 2006, Ron Howard) Tom Hanks kommt einer katholischen Verschwörung auf die Spur. Die Verfilmung des Dan-Brown-Bestsellers Sakrileg erntete als Eröffnungsfilm in Cannes vor vier Jahren nur höfliches Gelächter. Zumindest zügiger inszeniert wurde dessen Fortsetzung Illuminati. Bis 2.35, ORF 1

2.55 DRAMA

Ein mutiger Weg (A Mighty Heart, USA/GB 2007, Michael Winterbottom) Die US-Journalisten Daniel und Mariane Pearl schreiben aus Pakistan über die Terrororganisation Al-Kaida. Auf der Fahrt zu einem Interview wird Daniel (Dan Futterman) entführt, seine Frau (Angelina Jolie) ermittelt auf eigene Faust. Bis 04.35, ATV 2 (Philip Pramer, Hannah Weger26.7.2018)