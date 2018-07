Taxifahrer in Barcelona streiken wegen Uber bis Donnerstag

Bei dem 48-stündigen Streik geht es um die Lizenzvergaben an Konkurrenz-Unternehmen wie Uber

Barcelona – An den Taxiständen von Barcelona herrschte am Mittwoch gähnende Leere. Grund: Die Taxifahrer in der katalanischen Metropole sind seit dem frühen Morgen in einen 48-stündigen Ausstand getreten. Auch am internationalen Flughafen waren den ganzen Tag keine Taxen im Einsatz, Passagiere mussten auf öffentliche Verkehrsmittel ausweichen. Zudem war in Barcelona eine Großdemo geplant.

Bei dem Streik geht es um Lizenzvergaben an Konkurrenz-Unternehmen wie Uber und Cabify. Ein Gesetz, das die Lizenzen reglementiere, werde von der Regionalregierung nicht eingehalten, zitierte das spanische Fernsehen die zuständigen Gewerkschaften. (APA, dpa, 25.7.2018)