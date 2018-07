Best of: Die schlimmsten Ferialjobs der User

Wir haben User in unserem Forum nach ihren skurrilsten Ferialjobs gefragt. Hier sind die besten Geschichten aus dem Forum. Stimmen Sie ab, welcher Job für Sie nie infrage kommen würde

Einen Ferialjob nimmt man meist mit dem Ziel an, das erste eigene Geld zu verdienen und erste berufliche Erfahrungen zu sammeln. Was STANDARD-User dafür in Kauf nahmen, berichteten sie im Forum zum Artikel "Ihr schlimmster Ferialjob – in einem Satz!" Manche brauchten mehr als einen Satz, um von ihren schlimmen Berufserfahrungen in den Sommermonaten zu berichten – und beim Durchlesen des Forums war klar, warum.

Schlimm, schlimmer, am schlimmsten

Eine Auswahl der skurrilsten Arbeiten finden Sie hier. Stimmen Sie ab, welche der Ferialarbeiten für Sie die schlimmste wäre:

Haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht? Welche Jobs haben Sie in den Ferien schon angenommen, die für Sie wenig erfüllend oder sinnvoll erschienen? Oder ist es wichtig, es so zu sehen, dass solche Arbeiten eben auch von jemandem erledigt werden müssen? (haju, set, 30.7.2018)