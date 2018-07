Türkisches Gericht wandelt U-Haft von US-Pastor Brunson in Hausarrest um

Andrew Brunson darf sein Haus in Izmir nicht verlassen – Erdoğan hatte USA Austausch gegen Gülen vorgeschlagen

Ankara – Ein türkisches Gericht hat die Untersuchungshaft des US-Pastors Andrew Brunson in Hausarrest umgewandelt. Brunson werde aus dem Gefängnis entlassen, dürfe aber sein Haus im westtürkischen Izmir nicht verlassen, berichtete der Sender CNN Türk am Mittwoch unter Berufung auf die Gerichtsentscheidung. Brunson sollen demnach elektronische Fußfesseln angelegt werden oder er soll durch eine ähnliche technische Vorrichtung kontrolliert werden.

Brunson sitzt seit mehr als eineinhalb Jahren in Untersuchungshaft. Ihm werden Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und zur Bewegung um den in den USA lebenden islamischen Prediger Fethullah Gülen vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft fordert dafür bis zu 35 Jahre Haft. Die nächste Gerichtsverhandlung ist am 12. Oktober.

Austausch vorgeschlagen

Die türkische Führung macht Gülen für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich. Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan hatte in der Vergangenheit einen Austausch von Gülen gegen Brunson vorgeschlagen.

Der Fall belastet die Beziehungen zwischen Ankara und Washington schwer. Auch US-Präsident Donald Trump hatte sich in den Fall persönlich eingeschaltet und erst vergangene Woche Brunsons Freilassung gefordert. (APA, 25.7.2018)