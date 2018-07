Es gibt Freunde fürs Leben, aber auch welche für eine bestimmte Zeit. Wo haben Sie Ihren besten Freund, Ihre beste Freundin kennengelernt? Und was verbindet Sie?

Montag, der 30. Juli: Heute ist der Tag der Freundschaft. Kindergarten, Schule, Arbeit. Überall treffen wir auf Menschen. Zu manchen hat man keinen Draht, einige findet man seltsam, und mit anderen erlebt man die beste Zeit. Diese Menschen zählt man wohl zu seinen Freunden. Übernachtungspartys im Schulalter, gemeinsames Fortgehen im Teenageralter, intime Geheimnisse teilen und füreinander da sein: All das charakterisiert viele enge Freundschaften. Für viele Menschen sind Freunde manchmal sogar wichtiger als Familie. Aber wirklich gute könne man meist an einer Hand abzählen, schreibt User "fällt mir keiner ein" im STANDARD-Forum:

Was Freunde verbindet, liegt oft auch an den jeweiligen Lebensumständen. Langjährige Freundschaften leben meist davon, dass man alles über die andere Person weiß und vieles gemeinsam erlebt hat – und das verbindet. Aber auch spezielle Lebensereignisse wie Eltern werden, ein neuer Job oder ein Umzug können dazu beitragen, dass man neue Menschen kennenlernt und sich daraus Freundschaften entwickeln.

Wie haben Sie Ihre Freunde kennengelernt?

Was macht Freundschaft für Sie aus? Wie viele Menschen zählen Sie zu Ihren Freunden? Wie hat sich die Beziehung über die Jahre verändert? Und was nervt manchmal auch an der besten Freundin oder am besten Freund? Wird es mit dem Alter schwieriger, Freunde zu finden? Erzählen Sie im Forum darüber! (haju, 30.7.2018)