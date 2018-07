Wohneigentum in Kitzbühel sieben mal teurer als in Gmünd

Wohneigentum in Kitzbühel am teuersten mit 5.780 Euro pro Quadratmeter – Häuser und Wohnungen kosten im Gmünd bloß 830 Euro

Wien – Wer Wohnung oder Haus sein Eigen nennen will, muss besonders im Westen Österreichs sehr tief in die Tasche greifen: Acht der zehn teuersten Bezirke Österreichs liegen in Tirol und Vorarlberg. Am günstigsten kommt Wohneigentum in Niederösterreich und dem Burgenland. Wien liegt auf dem fünften Platz, die Preise ziehen dort aber weiter an, so das Immobilienportal immowelt.at.

Das teuerste Pflaster für Wohneigentum ist unangefochten Kitzbühel, wo pro Quadratmeter im Median 5.780 Euro fällig werden. Auf Platz zwei der kostspieligsten Bezirke landet Innsbruck mit Respektabstand, wo allerdings immer noch 5.050 Euro pro Quadratmeter fällig werden. In Salzburg kommt ein Quadratmeter Wohneigentum auf 4.740 Euro.

Basis für die Daten waren die bei immowelt.at im ersten Halbjahr 2018 gelisteten Wohnungen und Häuser. Die Preise geben den Median (die Hälfte teurer, die Hälfte billiger) der angebotenen Immobilien wieder.

In der Bundeshauptstadt Wien muss man demnach pro Quadratmeter im Mittel 4.250 Euro hinlegen, wobei es je nach Lage der Immobilie natürlich große Preisunterschiede gibt. "Doch selbst in den Außenbezirken drehen sich immer mehr Kräne, um der gestiegenen Nachfrage auf Dauer gerecht zu werden. Die entstehenden Neubauten, die auf den Markt drängen, sorgen allmählich für steigende Preise", schreibt das Immobilienportal.

Deutlich günstiger sind die Preise in Bezirken, die an Tschechien oder Ungarn grenzen, heißt es weiter. Am erschwinglichsten ist Gmünd, wo Immokäufer nur 830 Euro pro Quadratmeter fällig werden. Eine Okkasion im Vergleich zu den Preisen im Westen Österreichs sind auch Horn (920 Euro), Oberwart (1.080 Euro) und Hollabrunn (1.090 Euro). "Im Gegensatz zu den wirtschaftlich starken Bundesländern wie Salzburg oder Tirol steigen die Einwohnerzahlen im Burgenland nur sehr langsam an, sodass es keine erhöhte Nachfrage nach Wohnraum gibt", erklärt immowelt.at das Preisgefälle. (APA, red, 25.7.2018)