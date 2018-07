Streit um Zigarette endete in Wien mit Messerstich

Alle Beteiligten bei der U6-Station Josefstädter Straße waren vermutlich alkoholisiert

Wien – Wegen eines nichtigen Streits um eine Zigarette ist am späten Dienstagabend bei einer U-Bahn-Station in Wien-Ottakring ein 26-Jähriger niedergestochen worden. Der Mann erlitt eine Verletzung am linken Oberkörper und musste in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht werden. Seine Angreifer sind flüchtig, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Bei dem Streit dürfte laut Polizeisprecher Harald Sörös auch Alkohol im Spiel gewesen sein. Der 26-Jährige, der mit einem Freund am Vorplatz der U6-Station Josefstädter Straße stand, war gegen 23 Uhr von zwei Männern um eine Zigarette angeschnorrt worden. Er verweigerte das, daraufhin kam es zu einem Gerangel, wobei einer der Männer ein Klappmesser zückte und zustach.

Der 26-Jährige blieb mit einer stark blutenden Wunde am Boden liegen, die Männer liefen davon. Laut Zeugen ist einer der Täter 1,70 bis 1,75 Meter groß und 20 bis 25 Jahre alt, mit muskulöser Statur. Der zweite Mann ist zehn bis 15 Zentimeter größer und 35 bis 40 Jahre alt. (APA, 25.7.2018)