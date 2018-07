BVB-Stürmer Schürrle vor Wechsel zu Fulham

27-Jähriger soll sich mit Londoner Klub bereits einig sein

London – Borussia-Dortmund-Stürmer Andre Schürrle steht laut Berichten britischer Medien vor einem Wechsel nach in die höchste englische Fußballliga zu Aufsteiger FC Fulham. Nach Informationen des Senders Sky Sports wurde der 27-jährige Deutsche am Mittwoch zum Medizincheck in London erwartet. Demnach soll sich Schürrle mit dem Premier-League-Verein bereits einig sein.

Für Schürrle wäre es nicht das erste Engagement auf der Insel. Von 2013 bis Anfang 2015 spielte er für den ebenfalls in London ansässigen FC Chelsea, bevor er zu Wolfsburg wechselte. Bei seinem Wechsel von Wolfsburg zu Borussia Dortmund vor zwei Jahren war Schürrle mit 30 Millionen der teuerste Zugang des BVB. Zunächst war Schürrle mit zum Trainingslager der Dortmunder in die USA gereist, dann aber für Verhandlungen freigestellt worden. Beim Test gegen Manchester City war er schon nicht mehr im Kader. (APA, 25.7.2018)