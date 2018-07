Schweizer CymbiQ Group kauft Wiener IT-Security Anovis

Über den Kaufpreis schweigen die Beteiligten

Die Schweizer CymbiQ Group kauft das renommierte Wiener IT-Security Unternehmen Anovis, zu dessen Kunden unter anderen A1 und T-Systems zählen. Über den Kaufpreis schweigen die Beteiligten.

Die CymbiQ Group mit Sitz in Zürich ist eine im Aufbau befindliche europäische Cybersicherheitsgruppe, "die Cybersicherheitskompetenzen in Europa bündelt und integrierte Sicherheitslösungen aus einer Hand anbietet", wie es in der Aussendung des Unternehmens heißt. Anovis-Gründer Adi Reschenhofer wird das Executive Board der CymbiQ Group verstärken. (red, 25.7. 2018)