"Fifa 19" mit mehr Taktik und härteren Zweikämpfen

Große Neuerungen dürfen Fans der Serie allerdings auch heuer nicht erwarten

In zwei Monaten ist es wieder so weit: Dann steht der nächste Teil der "Fifa"-Serie bereit. Mit "Fifa 19" feiert EA Sports das 25. Jubiläum des erfolgreichen Fußball-Games. Doch die Revolution zum runden Geburtstag bleibt aus: Wie schon im Vorjahr soll sich "Fifa" subtil weiterentwickeln. Das heißt, dass keine neue Engine zum Einsatz kommt, wodurch das Spielgefühl prinzipiell ähnlich bleibt.

Neue Zweikampf-Situationen

Neu sind laut den Ersteindrücken einiger Tester, die eine Vorab-Version spielen konnten, etwa Änderungen im Zweikampf-Verhalten. Diese sollen nun härter geführt werden, ihr Ergebnis ist schwieriger zu berechnen. Dadurch entstehen realistische, spannende Spielsituationen. Auch "Active Touch" soll für eine größere Vielfalt an Abläufen sorgen. Damit bezeichnet EA neue Möglichkeiten bei der Ballannahme, Ballbehandlung und dem Passspiel.

Mehr Taktik

Einen Fokus legt EA Sports nun auch auf Taktik. Wie beim Konkurrenten "Pro Evolution Soccer" (PES) sollen deutlich mehr Optionen zur Verfügung stehen, die auch während des Spiels unkompliziert angewandt werden können. Mit dem "Timed Finishing" können Spieler durch einen Klick im richtigen Moment den perfekten Abschluss finden, etwa in Form von Kopfball oder Torschuss. Neu ist eine Verbreitung der Lizenzen. In "Fifa 19" können Spieler auch die "Champions League" absolvieren. Sie soll auch im Storymodus vorkommen. Das Speil soll am 28. September erscheinen. (red, 25.7.2018)