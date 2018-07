Kataloniens Ex-Präsident Puigdemont will nach Belgien zurückkehren

Bereits am Wochenende will der katalanische Separatistenführer Deutschland verlassen

Berlin – Nach dem Ende seines Auslieferungsverfahrens will der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont Deutschland in wenigen Tagen verlassen. Am Wochenende werde er nach Belgien zurückkehren, kündigte der Ex-Regionalpräsident Kataloniens am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Berlin an.

Den internationalen Haftbefehl gegen Puigdemont hatte die spanische Justiz kürzlich aufgehoben, sodass der Katalane sich außerhalb Spaniens nun wieder frei in Europa bewegen kann.

Grund hierfür war, dass das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht (OLG) eine Auslieferung Puigdemonts nur wegen des Verdachts der Veruntreuung für zulässig erklärt hatte, nicht jedoch wegen Rebellion, dem schwerer wiegenden Hauptvorwurf der spanischen Justiz. (APA, red, 25.7.2018)