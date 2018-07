Nikon möchte spiegellose Vollformat-Kamera auf den Markt bringen

Der Kamerahersteller bestätigt offiziell Gerüchte, die zuvor durch die Veröffentlichung eines Teaser-Videos aufgeworfen wurden

Nach jahrelangen Gerüchten hat Nikon nun offiziell in einer Aussendung bestätigt, dass der Konzern erstmals an einer spiegellosen Systemkamera mit Vollformat-Sensor arbeite. Bereits vor drei Tagen griff Nikon in einem kurzen Teaser-Video den Gerüchten vor und zeigte die Funktionsweise einer spiegellosen Kamera ohne jedoch nähere Details über die technischen Spezifikationen zu nennen. Die Andeutungen des Bajonettanschlusses und des Gehäuses ließen dabei jedoch auf eine spiegellose Vollformat-Kamera schließen. In der Aussendung bestätigte Nikon nun die zuvor durch das Video aufgeworfenen Gerüchte.

nikon usa Vor drei Tagen erschien ein erstes Teaser-Video in denen Nikon jedoch noch keine Angaben über technische Spezifikationen machte

Noch keine näheren Details

Nähere Details hinsichtlich eines Release-Datums sind noch nicht bekannt. Bisher ist nur bestätigt, dass der Bajonettanschluss vom bisherigen F-Mount-System abweichen wird. In der Aussendung wird jedoch bestätigt, dass es einen F-Mount Adapter geben wird. "Ein F-Mount Adapter wird entwickelt, der es ermöglicht eine Vielzahl an F-Mount NIKKOR Objektiven für die neue Kamera zu verwenden", so das offizielle Statement des japanischen Kameraherstellers. Wie viel die Kamera kosten wird, geht aus der Aussendung von Nikon noch nicht hervor.

Gerüchte über Preis und Gehäusegröße

Wie Nikon Rumors annimmt, soll die neue spiegellose Vollformat-Kamera über einen 45 bis 49 Megapixel auflösenden Sensor verfügen und ein zweites Modell mit einem Sensor von 24 bis 25 Megapixel auf den Markt gebracht werden. Die Gehäusegröße soll sich an der Sony Alpha 7 orientieren. Gerüchten zufolge wird das kleiner Modell umgerechtnet rund 1.900 Euro und das größere rund 2.700 Euro kosten.

Im Gegensatz zum Mitbewerber Sony hat Nikon bis dato noch keine Systemkamera mit Vollformat-Sensor im Programm. Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass Nikon seine bisherige Nikon-1-Serie an spiegellosen Systemkameras einstellen wird. (mapa, 25.07.2018)