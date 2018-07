Google Docs: Künstliche Intelligenz korrigiert Grammatik

Softwarehersteller sieht darin eine Art Übersetzungs-Tool – Zunächst aber nur für englische Texte verfügbar

Wer mit der Grammatik so seine Problem hat, darf sich über eine neue Ankündigung von Google freuen: Google Docs kann künftig auch die grammatische Korrektheit eines Textes überprüfen, bisher konnte die Textverarbeitung nur mit einer einfachen Rechtschreibprüfung aufwarten.

KI

Wie bei so vielen Neuankündigungen Googles in den vergangenen Monaten, setzt das Unternehmen dafür auf die Möglichkeiten von Maschinenlernen. Die Künstliche Intelligenz kann eine Fülle einfacherer aber auch komplexerer Grammatik-Problemen aufspüren, versichert Google. Zudem lernt das System aber auch dazu, womit es über die Zeit immer besser werden sollte.

Gegenüber Techcrunch betont David Thacker, Google Vizepräsident für das G Suite Produktmanagement, dass man in diesem Feature eine Art Übersetzungsfunktion sehe. Ähnlich wie man Französisch in Englisch umwandeln könne, sei es hier möglich falsches in korrektes Englisch zu verwandeln.

Ablauf

Das neue Feature soll zuerst im Rahmen eines "Early Adopter"-Programms für GSuite-Nutzer verfügbar gemacht werden. Zudem läuft das Ganze zunächst nur mit englischsprachigen Texten. Wann das Feature öffentlich und auch in anderen Sprachen verfügbar sein soll, verrät Google derzeit noch nicht. (apo, 25.7.2018),