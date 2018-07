Genetisch veränderte Lebensmittel: Pro und Kontra aus den Foren

Pro: User cosinus

Diese Ablehnung der Gentechnik in Österreich/der EU ist lächerlich. Man kann sich der Zukunft nicht verwehren, und diese Methoden bieten viel zu viele großartige Möglichkeiten, das Verbot wird mittelfristig fallen. Auf strenge Kontrollen kann man sich einigen (wobei man auch hier argumentieren muss, warum die Kontrollen strenger als in anderen Bereichen sein müssen), aber das Verbot ist einfach Zukunftverweigerung. Das echte Problem sind die Patente und die Monopole, die es am Markt gibt. Aber wenn Bayer Monsanto kauft, wird wohl kaum jemand in der EU gegen diese Monopole vorgehen.