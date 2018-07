Vermisstensuche und Vorwürfe nach Bränden in Griechenland

Die Waldbrände östlich und westlich von Athen sind unter Kontrolle. Die Zahl der Opfer könnte 100 überschreiten. Pläne für eine Evakuierung sollen gefehlt haben

Nach den verheerenden Waldbränden der vergangenen zwei Tage hat sich die Lage in Griechenland leicht entspannt. Feuerwehrkräfte konnten bis zum frühen Mittwochmorgen fast alle Brände unter Kontrolle bringen.

Nach einer vorläufigen Bilanz der Behörden kamen mindestens 74 Menschen bei den Bränden ums Leben.

Zahlreiche Menschen werden noch vermisst. Freiwillige Helfer und Angehörige haben sich auf die Suche nach den Vermissten gemacht.

Ein Vater sucht seine zwei Kinder. Er sah sie in einem Video lebend in einem Boot sitzen, nach dem Feuer, das den kleinen griechischen Ferienort Mati verschlungen hat. Der Großvater und seine Enkelin sind gefunden und in Sicherheit, gibt eine andere Familie bekannt. Mehr als 36 Stunden nach der seit Jahrzehnten größten Brandkatastrophe im Land suchen griechische Familien verzweifelt nach ihren Angehörigen. Dutzende werden am Mittwochmorgen noch vermisst.

Ein Athener IT-Unternehmen hat eine Plattform im Internet eingerichtet und sammelt diese Hilferufe ebenso wie erleichterte Meldungen über wiedergefundene Angehörige, die Freunde und Bekannte beruhigen. Die Hashtags heißen "MissingPeople", "pikragia", auf Griechisch "Feuer", oder sind nach den Orten der Katastrophe benannt: Mati und Rafina, 25 Kilometer östlich von Athen.

Dreistellige Opferzahl befürchtet

Bei 74 Toten steht die Bilanz offiziell noch am Mittwochmorgen, doch griechische Medien haben in der Nacht den Fund von zwei oder gar drei weiteren Leichen gemeldet. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Armee suchen heute weiter im zerstörten Ferienort Mati und im Meer vor der Hafenstadt Rafina nach den Opfern der Feuerkatastrophe vom Montag. Die Zahl der Toten könnte noch die 100 übersteigen, wird befürchtet. Nach Angaben der Feuerwehr sind die Brände unter Kontrolle – im Osten wie im Westen Athens –, wenn auch nicht gelöscht. Neue Feuer in den trockenen Pinienwäldern rund um die Hauptstadt sind jederzeit möglich.

2.100 Hektar Wald sind abgebrannt, gibt der Bürgermeister der Großgemeinde Rafina-Pikermi an. Etwa 1.500 Häuser sind in Mati zerstört. Das ist praktisch der gesamte Ferienort in der weiten Bucht vor den Ausläufern der Insel Evia. Regierungschef Alexis Tsipras hat in seiner Fernsehansprache am Dienstag zum Zusammenstehen aufgerufen. Doch Vorwürfe über Fehler bei der Feuerbekämpfung und beim Management der Katastrophe werden nun verhalten laut. Die Gegner der linksgeführten Regierung und ihre Medien machen auch dieses Mal nicht Halt.

Eine Stunde zu spät

Ein bis eineinhalb Stunden zu spät sei die Feuerwehr beim ersten Großfeuer in den Gerania-Bergen westlich von Athen zur Stelle gewesen, heißt es etwa. Der Brand hatte sich dort rasch auf den Ferienort Kineta am Saronischen Golf ausgeweitet, doch ohne die verheerenden Auswirkungen wie in Mati im Osten. Der Feuerausbruch dort wurde am Montagnachmittag gemeldet, vier Stunden nach Kineta. Ein dritter Großbrand folgte kurz darauf nordöstlich von Athen.

Kostas Sylolakis, Professor an einer Universität auf Kreta, der auf Katastrophenschutz spezialisiert ist, wies in einem Zeitungsbeitrag auf die Mängel bei der Evakuierung der Bevölkerung im Brandfall vor. Es gebe kein System, das Bewohner in einem akut bedrohten Gebiet vor einem heranrollenden Feuer warnte, schrieb Sylolakis. Tatsächlich schien das Großfeuer die Urlauber und Anwohner in Kineta wie in Mati völlig unvorbereitet getroffen zu haben. In Mati versuchten die Menschen mit ihren Autos zu flüchten, viele Fahrzeuge verkeilten sich aber in der Panik auf den schmalen Straßen aus dem Ferienort. Eine Gruppe von 26 Menschen stieg deshalb aus ihren Autos aus und versuchte, sich zu Fuß durch das Feuer zu retten. Sie wurde später tot auf einem kleinen Feld gefunden, nur wenige Meter entfernt vom Strand.

30 Prozent Kürzung

In den Blick rücken nun auch die alten Befürchtungen, der jahrelange, von Griechenlands Kreditgebern verordnete Sparkurs bei den Staatsausgaben habe zu fatalen Kürzungen bei der griechischen Feuerwehr geführt. Einschnitte um 30 Prozent beim Personal nahm der Bürgerschutzminister der damals konservativ geführten Regierung im Jahr 2014 vor. Nikos Dendias hatte den Bürgern zuvor empfohlen, sich mehr auf die freiwilligen Feuerwehrkräfte zu stützen. Doch die Verbände der freiwilligen Feuerwehr, die stets in einer gewissen Konkurrenz zur staatlichen Feuerwehr arbeiten, beklagten sich später über Restriktionen, die ihnen derselbe Minister auferlegte.

Am Dienstagabend, 24 Stunden nach dem Ausbruch des Feuers bei Mati und Rafina, traf Verstärkung mit Feuerwehrleuten aus Zypern ein. Nikosia ist dabei nur eine gute Flugstunde von Athen entfernt. (Markus Bernath, 25.7.2018)