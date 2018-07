19 Tote und hunderte Vermisste nach Dammbruch in Laos

Die Ursache für den Dammbruch ist weiterhin unklar. Tausende Menschen sitzen in den überfluteten Gebieten fest

Vientiane – Wassermassen aus einem geborstenen Staudamm haben in Laos tausende Häuser weggeschwemmt. Mindestens 19 Menschen kamen ums Leben, wie örtliche Medien meldeten, hunderte wurden am Mittwoch noch vermisst.

Der Xepian-Xe-Nam-Noy-Staudamm in der südöstlichen Provinz Attapeu war am Montagabend eingestürzt, fünf Milliarden Kubikmeter Wasser aus dem Staubecken überschwemmten sechs Dörfer. Über die Ursache des Dammbruchs gibt es noch keine gesicherten Angaben. In einer ersten Reaktion nannte eine der an dem Projekt beteiligten Firmen starken Regen als Grund für Risse im Damm.

Weiter heftige Regenfälle

Mehr als 6.600 Menschen verloren ihr Zuhause, schrieb die amtliche Nachrichtenagentur Lao News Agency. Tausende Menschen sitzen einem Bericht der "Laotian Times" zufolge noch in den überfluteten Gebieten fest. Andere suchten Zuflucht in Schulen und Regierungsgebäuden. Die Pegelstände steigen zudem wegen starker Monsunregenfälle noch immer.

Der Unglücksdamm ist noch im Bau. Nach Angaben einer der beteiligten Firmen, der thailändischen Ratchburi Holding, ist das Projekt zu 90 Prozent fertiggestellt. Das Kraftwerk sollte mehr als 1.800 Gigawatt Strom pro Jahr produzieren – eine wichtige Einnahmequelle für das südostasiatische Land.

Der Xepian-Xe-Nam-Noy-Damm ist nur eines in einer Reihe von Dammprojekten im ganzen Land: Insgesamt gibt es 46 Staudämme und 54 weitere Projekte. Strom macht etwa zwei Drittel der Exporte aus. Die Dammprojekte sind nicht nur bei Umweltschützern umstritten, es kommt auch immer wieder zu Unfällen. In den vergangenen beiden Jahren brachen zwei Dämme. (APA, 25.7.2018)