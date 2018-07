Apple bringt Software-Update für überhitzende Macbooks

Die Leistung der neuen Macbooks wurde gedrosselt, weil die Macbooks so heiß wurden

Die neuen Macbooks geraten nicht aus den Schlagzeilen. Für besonders große Aufregung sorgten Berichte, denen zufolge das Macbook so stark überhitzte, dass seine Leistung drastisch gedrosselt wurde. Laut Apple sei das aber wegen eines "Software-Bugs" passiert. Ein fehlender "digitaler Schlüssel" habe für die Leistungseinbußen gesorgt.

Entschuldigung bei Nutzern

Deshalb hat Apple nun ein Software-Update veröffentlicht, das die Probleme beheben soll. "Wir entschuldigen uns bei allen Kunden, die eine suboptimale Performance auf ihren neuen Systemen erlebt haben", hieß es in einem Statement. Bei eigenen Tests sei die Drosselung nicht so stark aufgefallen, sagten Insider zu The Verge. Die enorme Überhitzung erfolgte logischerweise nur, wenn eine sehr hohe Rechenleistung beansprucht wird.

Aufregung

Ob das Software-Update die Probleme tatsächlich lösen wird, lässt sich seriöserweise erst nach weiteren Tests sagen. Fakt ist aber, dass Apple mit den neuen Macbooks für einigen Erklärungsbedarf gesorgt hat. Aufregung gab es etwa auch um die Tastatur, die einen neuen Staubschutz erhalten hatte. Außerdem wurde beim Macbook auf die Möglichkeit verzichtet, Daten auch nach einem Totalausfall der Hauptplatine zu retten. (red, 25.7.2018)