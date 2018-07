Dutzende Tote bei Anschlag am Wahltag in Pakistan

Die IS-Miliz reklamierte den Angriff in Quetta für sich. Insgesamt sind mehr als 370.000 Militärs und 450.000 Polizisten bei den heutigen Wahlen im Einsatz

Islamabad – Nach dem Beginn der Parlamentswahl in Pakistan sind bei einem Selbstmordanschlag im Südwesten des Landes mindestens 28 Menschen getötet worden. Unter den Opfern in der südwestpakistanischen Stadt Quetta befänden sich auch Kinder, sagte Mohamed Jafar vom Civil Hospital in Quetta. Mindestens 40 Menschen seien verletzt worden. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" reklamierte den Anschlag für sich.

Bei einem weiteren Vorfall in Baluchistan war zuvor ein Polizist getötet worden, als eine Handgranate auf ein Wahllokal geworfen wurde. Drei weitere Menschen wurden verletzt.

Großeinsatz von Polizei und Militär

Bereits im Vorfeld der Wahl waren bei mehreren Anschlägen gegen Parteien und Kandidaten mehr als 180 Menschen getötet worden. Insgesamt sollten nun 370.000 Militärs und 450.000 Polizisten den Urnengang in Pakistan sichern. Erstmals werden Soldaten die Wahllokale nicht nur außen bewachen, sondern es werden in sogenannten heiklen Wahllokalen auch Militärs in den Stimmabgabezentren postiert.

Rund 20.000 der 85.000 Wahllokale wurden von der Wahlkommission als heikel eingestuft. Im Vorfeld der Wahlen wurden mehr als 180 Menschen bei Angriffen auf Wahlveranstaltungen getötet.

Kopf-an-Kopf-Rennen

Letzten Umfragen sahen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Regierungspartei Pakistanische Muslimliga (PML-N) von Ex-Premier Nawaz Sharif und der Tehreek-e Insaf (PTI) des ehemaligen Kricketstars Imran Khan.

Da aber laut Wahlforschern vermutlich keine Partei auf eine regierungsfähige Mehrheit kommen wird, steht der südasiatischen Atommacht eine Hängepartie bevor.

Demokratische Machtübergabe

Die Wahllokale sind bis 18 Uhr lokaler Zeit (15 Uhr MESZ) geöffnet. Erst gegen Mitternacht soll der Wahlsieger feststehen. Cafés, Restaurants und Fahrtendienste wie Careem oder Uber bieten für den Wahltag Gratisgetränke oder Rabatte für Fahrten zu den Wahllokalen an.

Insgesamt sind 106 Millionen Pakistaner wahlberechtigt. Es ist die elfte Wahl in dem 207-Millionen-Einwohner-Land, aber erst das zweite Mal, dass eine zivile Regierung die Macht nach einer vollen Legislaturperiode an demokratisch gewählte Nachfolger übergibt. Fast die Hälfte seiner Geschichte seit der Staatsgründung 1947 wurde Pakistan vom Militär geführt. (APA, red, 25.7.2018)